Top.Mail.Ru
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 White (G89.GA2T36W.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 White (G89.GA2T36W.00)

3 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 White (G89.GA2T36W.00) - фото 1
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 White (G89.GA2T36W.00) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 White (G89.GA2T36W.00) - фото 1
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 White (G89.GA2T36W.00) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655872
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2450
Минимальная скорость вращения, об/мин
300
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
подсветка
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2100 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х14
Вес, г.
180

Описание товара Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 White (G89.GA2T36W.00)

Система охлаждения LIAN LI Galahad II Trinity 360 White позиционируется как средство оптимизации рабочей температуры теплонагруженного процессора на сокете AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151. В конструкции устройства применены алюминиевый радиатор и водоблок из меди, объединенные гибкими трубками для жидкого теплоносителя длиной 385 мм. Такая система может рассеивать больше выделяемой ЦПУ тепловой энергии, чем большинство башенных кулеров. На радиаторе СЖО для процессора LIAN LI Galahad II Trinity 360 White размещены 3 вентилятора с подключением к разъемам питания 4-pin и поддержкой вращения со скоростью 300-2450 об/мин. Кулеры с автоматическим управлением рабочими оборотами получают интегрированную подсветку на многоцветных светодиодах. К СЖО прилагаются монтажный комплект и шприц с термопастой для установки.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 White (G89.GA2T36W.00)

Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. 9700х - держит на 76 градусах в стресстесте. Довольно тихие вентиляторы. По мне минус только один - нет подсветки. Но это я уже сам недоглядел.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Никита Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Дошла раньше срока на неделю, все упаковано как надо - два слоя пупырки и пленка. Заводская пломба была на месте. Установил без проблем. Помпа подключается по SATA, usb и 4pin. Чтобы все нормально работало (через официальное приложение; и помпа и вентиляторы) нужно подсоединить вентиляторы (от них идет общий 4pin) к помпе через двойной коннектор (идет в комплекте) по 4pin. Тестировал только в требовательных играх (The last of us как пример); камень достаточно горячий (11900K), поэтому выбор пал именно на эту воду. В простое температура 30-35 градусов; в играх, при пике 90-100% загруженности ЦП - 65-70 градусов. Водой очень доволен; буду дополнять отзыв по мере :) P.S. Кому интересно - пришла вторая ревизия (NAP13***), чему был несказанно рад :)
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Fidelio

Достоинства:


Комментарий:
Отличная СЖО, брал для процессора Ryzen 9 5950X, за 20 мин. в стресс тесте Aida 64 , температура поднялась максимум до 75°. Термопасту использовал Thermal Grizzly Kryonaut Extreme. В играх температура процессора ни разу не поднялась выше 70°. С теплоотводом СЖО справляется отлично. Продавцу спасибо. Покупкой доволен, рекомендую к приобретению.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2450
Минимальная скорость вращения, об/мин
300
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
подсветка
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2100 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения LIAN LI Galahad II Trinity 360 White позиционируется как средство оптимизации рабочей температуры теплонагруженного процессора на сокете AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151. В конструкции устройства применены алюминиевый радиатор и водоблок из меди, объединенные гибкими трубками для жидкого теплоносителя длиной 385 мм. Такая система может рассеивать больше выделяемой ЦПУ тепловой энергии, чем большинство башенных кулеров. На радиаторе СЖО для процессора LIAN LI Galahad II Trinity 360 White размещены 3 вентилятора с подключением к разъемам питания 4-pin и поддержкой вращения со скоростью 300-2450 об/мин. Кулеры с автоматическим управлением рабочими оборотами получают интегрированную подсветку на многоцветных светодиодах. К СЖО прилагаются монтажный комплект и шприц с термопастой для установки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. 9700х - держит на 76 градусах в стресстесте. Довольно тихие вентиляторы. По мне минус только один - нет подсветки. Но это я уже сам недоглядел.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Никита Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Дошла раньше срока на неделю, все упаковано как надо - два слоя пупырки и пленка. Заводская пломба была на месте. Установил без проблем. Помпа подключается по SATA, usb и 4pin. Чтобы все нормально работало (через официальное приложение; и помпа и вентиляторы) нужно подсоединить вентиляторы (от них идет общий 4pin) к помпе через двойной коннектор (идет в комплекте) по 4pin. Тестировал только в требовательных играх (The last of us как пример); камень достаточно горячий (11900K), поэтому выбор пал именно на эту воду. В простое температура 30-35 градусов; в играх, при пике 90-100% загруженности ЦП - 65-70 градусов. Водой очень доволен; буду дополнять отзыв по мере :) P.S. Кому интересно - пришла вторая ревизия (NAP13***), чему был несказанно рад :)
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Fidelio

Достоинства:


Комментарий:
Отличная СЖО, брал для процессора Ryzen 9 5950X, за 20 мин. в стресс тесте Aida 64 , температура поднялась максимум до 75°. Термопасту использовал Thermal Grizzly Kryonaut Extreme. В играх температура процессора ни разу не поднялась выше 70°. С теплоотводом СЖО справляется отлично. Продавцу спасибо. Покупкой доволен, рекомендую к приобретению.


Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 White (G89.GA2T36W.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...