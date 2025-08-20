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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655872
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Описание товара Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 White (G89.GA2T36W.00)
Система охлаждения LIAN LI Galahad II Trinity 360 White позиционируется как средство оптимизации рабочей температуры теплонагруженного процессора на сокете AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151. В конструкции устройства применены алюминиевый радиатор и водоблок из меди, объединенные гибкими трубками для жидкого теплоносителя длиной 385 мм. Такая система может рассеивать больше выделяемой ЦПУ тепловой энергии, чем большинство башенных кулеров. На радиаторе СЖО для процессора LIAN LI Galahad II Trinity 360 White размещены 3 вентилятора с подключением к разъемам питания 4-pin и поддержкой вращения со скоростью 300-2450 об/мин. Кулеры с автоматическим управлением рабочими оборотами получают интегрированную подсветку на многоцветных светодиодах. К СЖО прилагаются монтажный комплект и шприц с термопастой для установки.
Отзывы о товаре Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 White (G89.GA2T36W.00)
Источник: Яндекс Маркет
Александр М.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. 9700х - держит на 76 градусах в стресстесте. Довольно тихие вентиляторы. По мне минус только один - нет подсветки. Но это я уже сам недоглядел.
Источник: Яндекс Маркет
Никита Ж.
Достоинства:
Комментарий:
Дошла раньше срока на неделю, все упаковано как надо - два слоя пупырки и пленка. Заводская пломба была на месте. Установил без проблем. Помпа подключается по SATA, usb и 4pin. Чтобы все нормально работало (через официальное приложение; и помпа и вентиляторы) нужно подсоединить вентиляторы (от них идет общий 4pin) к помпе через двойной коннектор (идет в комплекте) по 4pin. Тестировал только в требовательных играх (The last of us как пример); камень достаточно горячий (11900K), поэтому выбор пал именно на эту воду. В простое температура 30-35 градусов; в играх, при пике 90-100% загруженности ЦП - 65-70 градусов. Водой очень доволен; буду дополнять отзыв по мере :) P.S. Кому интересно - пришла вторая ревизия (NAP13***), чему был несказанно рад :)
Источник: Яндекс Маркет
Fidelio
Достоинства:
Комментарий:
Отличная СЖО, брал для процессора Ryzen 9 5950X, за 20 мин. в стресс тесте Aida 64 , температура поднялась максимум до 75°. Термопасту использовал Thermal Grizzly Kryonaut Extreme. В играх температура процессора ни разу не поднялась выше 70°. С теплоотводом СЖО справляется отлично. Продавцу спасибо. Покупкой доволен, рекомендую к приобретению.
Система охлаждения LIAN LI Galahad II Trinity 360 White позиционируется как средство оптимизации рабочей температуры теплонагруженного процессора на сокете AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151. В конструкции устройства применены алюминиевый радиатор и водоблок из меди, объединенные гибкими трубками для жидкого теплоносителя длиной 385 мм. Такая система может рассеивать больше выделяемой ЦПУ тепловой энергии, чем большинство башенных кулеров. На радиаторе СЖО для процессора LIAN LI Galahad II Trinity 360 White размещены 3 вентилятора с подключением к разъемам питания 4-pin и поддержкой вращения со скоростью 300-2450 об/мин. Кулеры с автоматическим управлением рабочими оборотами получают интегрированную подсветку на многоцветных светодиодах. К СЖО прилагаются монтажный комплект и шприц с термопастой для установки.
Комментарий:
Работает. 9700х - держит на 76 градусах в стресстесте. Довольно тихие вентиляторы. По мне минус только один - нет подсветки. Но это я уже сам недоглядел.
Источник: Яндекс Маркет
Никита Ж.
Достоинства:
Комментарий:
Дошла раньше срока на неделю, все упаковано как надо - два слоя пупырки и пленка. Заводская пломба была на месте. Установил без проблем. Помпа подключается по SATA, usb и 4pin. Чтобы все нормально работало (через официальное приложение; и помпа и вентиляторы) нужно подсоединить вентиляторы (от них идет общий 4pin) к помпе через двойной коннектор (идет в комплекте) по 4pin. Тестировал только в требовательных играх (The last of us как пример); камень достаточно горячий (11900K), поэтому выбор пал именно на эту воду. В простое температура 30-35 градусов; в играх, при пике 90-100% загруженности ЦП - 65-70 градусов. Водой очень доволен; буду дополнять отзыв по мере :) P.S. Кому интересно - пришла вторая ревизия (NAP13***), чему был несказанно рад :)
Источник: Яндекс Маркет
Fidelio
Достоинства:
Комментарий:
Отличная СЖО, брал для процессора Ryzen 9 5950X, за 20 мин. в стресс тесте Aida 64 , температура поднялась максимум до 75°. Термопасту использовал Thermal Grizzly Kryonaut Extreme. В играх температура процессора ни разу не поднялась выше 70°. С теплоотводом СЖО справляется отлично. Продавцу спасибо. Покупкой доволен, рекомендую к приобретению.
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 White (G89.GA2T36W.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 White (G89.GA2T36W.00)
Достоинства:
Комментарий:
Работает. 9700х - держит на 76 градусах в стресстесте. Довольно тихие вентиляторы. По мне минус только один - нет подсветки. Но это я уже сам недоглядел.
Достоинства:
Комментарий:
Дошла раньше срока на неделю, все упаковано как надо - два слоя пупырки и пленка. Заводская пломба была на месте. Установил без проблем. Помпа подключается по SATA, usb и 4pin. Чтобы все нормально работало (через официальное приложение; и помпа и вентиляторы) нужно подсоединить вентиляторы (от них идет общий 4pin) к помпе через двойной коннектор (идет в комплекте) по 4pin. Тестировал только в требовательных играх (The last of us как пример); камень достаточно горячий (11900K), поэтому выбор пал именно на эту воду. В простое температура 30-35 градусов; в играх, при пике 90-100% загруженности ЦП - 65-70 градусов. Водой очень доволен; буду дополнять отзыв по мере :) P.S. Кому интересно - пришла вторая ревизия (NAP13***), чему был несказанно рад :)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная СЖО, брал для процессора Ryzen 9 5950X, за 20 мин. в стресс тесте Aida 64 , температура поднялась максимум до 75°. Термопасту использовал Thermal Grizzly Kryonaut Extreme. В играх температура процессора ни разу не поднялась выше 70°. С теплоотводом СЖО справляется отлично. Продавцу спасибо. Покупкой доволен, рекомендую к приобретению.