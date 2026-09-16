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Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36RB.R0) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36RB.R0) черный

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Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36RB.R0) черный - фото 1
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36RB.R0) черный - фото 2
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36RB.R0) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36RB.R0) черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36RB.R0) черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36RB.R0) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 840 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716533
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36RB.R0) черный
11 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-2600 об/мин
Уровень шума
28
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х15
Вес, кг.
3.44

Описание товара Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36RB.R0) черный

Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36RB.R0) черный



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36RB.R0) черный




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-2600 об/мин
Уровень шума
28
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36RB.R0) черный


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36RB.R0) черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11840 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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