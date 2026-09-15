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Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White

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Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White - фото 1
Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White - фото 2
Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White - фото 6
Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White - фото 7
Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White - фото 6
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White - фото 7
  • Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655875
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х42х34
Вес, кг.
9.9

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White

Система охлаждения ID-Cooling SL240 обладает 2-секционным алюминиевым радиатором, к которому прикреплены два 120-мм вентилятора. Радиатор рассеивает тепло мощностью 300 Вт, благодаря чему система обеспечивает стабильную работу производительных многоядерных процессоров. Вентиляторы с гидродинамическими подшипниками вращаются со скоростью от 500 до 2000 об/мин, при этом уровень шума не превышает 29.9 Дб. Настраиваемая ARGB-подсветка вентиляторов позволяет придать корпусу ПК оригинальности. Помпа системы охлаждения ID-Cooling SL240 вращается со скоростью 2500 об/мин, за счет чего обеспечивается быстрая циркуляция жидкости. Это позволяет быстрее охлаждать процессор при высоких нагрузках. Медный водоблок имеет сокет, совместимый с большинством процессоров AMD и Intel. Наличие LCD-дисплея помогает мониторить температуру процессора, напряжение, частоту и скорость вращения вентиляторов. Трубки длиной 400 мм дают возможность установить систему охлаждения в любом месте корпуса ПК.

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling SL240 White




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения ID-Cooling SL240 обладает 2-секционным алюминиевым радиатором, к которому прикреплены два 120-мм вентилятора. Радиатор рассеивает тепло мощностью 300 Вт, благодаря чему система обеспечивает стабильную работу производительных многоядерных процессоров. Вентиляторы с гидродинамическими подшипниками вращаются со скоростью от 500 до 2000 об/мин, при этом уровень шума не превышает 29.9 Дб. Настраиваемая ARGB-подсветка вентиляторов позволяет придать корпусу ПК оригинальности. Помпа системы охлаждения ID-Cooling SL240 вращается со скоростью 2500 об/мин, за счет чего обеспечивается быстрая циркуляция жидкости. Это позволяет быстрее охлаждать процессор при высоких нагрузках. Медный водоблок имеет сокет, совместимый с большинством процессоров AMD и Intel. Наличие LCD-дисплея помогает мониторить температуру процессора, напряжение, частоту и скорость вращения вентиляторов. Трубки длиной 400 мм дают возможность установить систему охлаждения в любом месте корпуса ПК.
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Отзывы


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