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Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C-WHCWW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C-WHCWW

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Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C-WHCWW - фото 1
Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C-WHCWW - фото 2
Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C-WHCWW - фото 3
Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C-WHCWW - фото 4
Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C-WHCWW - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
4
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
  • Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C-WHCWW - фото 1
  • Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C-WHCWW - фото 2
  • Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C-WHCWW - фото 3
  • Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C-WHCWW - фото 4
  • Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C-WHCWW - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718951
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
4
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
31.36
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х38х15
Вес, кг.
11.5

Описание товара Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C-WHCWW

Вентилятор в корпус XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C — это идеальное решение для тех, кто хочет улучшить охлаждение своего компьютера и добавить стильный акцент в его дизайн. Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C обеспечит эффективное охлаждение компонентов вашего компьютера, а его стильный дизайн с ARGB-подсветкой станет настоящим украшением вашего системного блока.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C-WHCWW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
4
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
31.36
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор в корпус XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C — это идеальное решение для тех, кто хочет улучшить охлаждение своего компьютера и добавить стильный акцент в его дизайн. Вентилятор XPG HURRICANEMAG120ARGBPWM4C обеспечит эффективное охлаждение компонентов вашего компьютера, а его стильный дизайн с ARGB-подсветкой станет настоящим украшением вашего системного блока.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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