Вентилятор для процессора Alseye i12B-K10 (AS.04.09.0019)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
10
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1 800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717606
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
комплект из 10 вентиляторов
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
10
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1 800 об/мин
Уровень шума
33.2
Размеры в упаковке, см
56х40х34
Вес, кг.
19.3
Описание товара Вентилятор для процессора Alseye i12B-K10 (AS.04.09.0019)
Вентилятор ALSEYE i12B-K10 — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего компьютера. Он обеспечивает мощный поток воздуха, который помогает снизить температуру внутри корпуса и предотвратить перегрев компонентов. Приобретая вентилятор ALSEYE i12B-K10, вы получаете качественный продукт по доступной цене.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
комплект из 10 вентиляторов
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
10
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1 800 об/мин
Уровень шума
33.2
Вентилятор ALSEYE i12B-K10 — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего компьютера. Он обеспечивает мощный поток воздуха, который помогает снизить температуру внутри корпуса и предотвратить перегрев компонентов. Приобретая вентилятор ALSEYE i12B-K10, вы получаете качественный продукт по доступной цене.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Вентилятор для процессора Alseye i12B-K10 (AS.04.09.0019) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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