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Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017)

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Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017) - фото 1
Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017) - фото 2
Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017) - фото 3
Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017) - фото 4
Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017) - фото 5
Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017) - фото 6
Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
37.7
  • Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017) - фото 3
  • Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017) - фото 4
  • Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017) - фото 5
  • Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017) - фото 6
  • Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717605
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
37.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х44х40
Вес, кг.
20.1

Описание товара Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017)

Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017)

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017)




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
37.7
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для процессора Alseye CPU COOLER i600 Pro-W (AS.01.10.0017) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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