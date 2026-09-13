Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 (306-7ZWDA11-L80)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 (306-7ZWDA11-L80)
Система охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 — это эффективное и стильное решение для вашего компьютера. Она обеспечивает надёжное охлаждение процессора, что помогает поддерживать стабильную работу системы даже при высоких нагрузках. MSI MAG CORELIQUID A13 360 оснащена тремя вентиляторами с подсветкой ARGB, которые создают мощный поток воздуха для эффективного охлаждения. Радиатор размером 360 мм обеспечивает большую площадь охлаждения, что способствует более эффективному отводу тепла от процессора. Эта система охлаждения станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и стильное решение для своего компьютера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 260 руб.2315 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE II 240 GIG...
-
В наличииЦена 10 270 руб.2568 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI
-
В наличииЦена 10 770 руб.2693 руб. в СплитСистема водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный
-
В наличииЦена 11 710 руб.2928 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI
-
В наличииЦена 11 840 руб.2960 руб. в СплитСистема водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36...
-
В наличииЦена 18 790 руб.4698 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 WHITE M...
-
В наличииЦена 18 960 руб.4740 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 G...
-
В наличииЦена 19 640 руб.4910 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Отзывы о товаре Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A13 360 (306-7ZWDA11-L80)