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Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL)

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Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 1
Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 2
Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 3
Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 4
Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 5
Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 6
Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 7
Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 8
Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 9
Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 10
Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 11
Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
  • Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 1
  • Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 2
  • Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 3
  • Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 4
  • Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 5
  • Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 6
  • Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 7
  • Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 8
  • Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 9
  • Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 10
  • Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 11
  • Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718937
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х19х16
Вес, кг.
2.25

Описание товара Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL)

Система охлаждения Ocypus Iota L36 BK находит применение в игровых системных блоках с теплонагруженными процессорами, выделяющими до 300 Вт тепловой энергии. Необслуживаемая СЖО в белом исполнении оптимизирует температуру разогнанного ЦПУ с сокетом AM5, LGA 1700 или другим разъемом подключения. В модели используются медный водоблок и алюминиевый трехсекционный радиатор, между которыми проложены трубки для теплоносителя длиной 400 мм. Водоблок монтируется на теплоотводящую крышку ЦПУ поверх слоя термопасты. За рассеивание тепла с поверхности радиатора в жидкостном устройстве охлаждения Ocypus Iota L36 BK отвечают 3 120-миллиметровых вентилятора с питанием от разъемов 4-pin. В процессе работы вентиляторы поддерживают вращение со скоростью 500-2000 об/мин. В крыльчатки вентиляторов интегрированы ARGB-светодиоды.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения Ocypus Iota L36 BK находит применение в игровых системных блоках с теплонагруженными процессорами, выделяющими до 300 Вт тепловой энергии. Необслуживаемая СЖО в белом исполнении оптимизирует температуру разогнанного ЦПУ с сокетом AM5, LGA 1700 или другим разъемом подключения. В модели используются медный водоблок и алюминиевый трехсекционный радиатор, между которыми проложены трубки для теплоносителя длиной 400 мм. Водоблок монтируется на теплоотводящую крышку ЦПУ поверх слоя термопасты. За рассеивание тепла с поверхности радиатора в жидкостном устройстве охлаждения Ocypus Iota L36 BK отвечают 3 120-миллиметровых вентилятора с питанием от разъемов 4-pin. В процессе работы вентиляторы поддерживают вращение со скоростью 500-2000 об/мин. В крыльчатки вентиляторов интегрированы ARGB-светодиоды.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор Ocypus Iota L36 WH ARGB White (Iota-L36-WH3ANWNN00X-GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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