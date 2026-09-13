Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный
Система охлаждения LIAN LI GALAHAD II LITE 360P с исполнением в черном цвете является решением для отвода тепла, выделяемого под нагрузкой ЦАУ на сокете AM4, AM5, LGA 1700 или другом разъеме подключения. Модуль комплектуется алюминиевым радиатором размером и медным водоблоком, между которыми проходят гибкие трубки длиной 400 мм для циркуляции теплоносителя. За счет 3 вентиляторов диаметром 120 мм СЖО в процессе работы рассеивает с поверхности радиатора тепловую энергию. СЖО для центрального процессора ПК LIAN LI GALAHAD II LITE 360P не требует обслуживания во время всего периода использования и имеет систему предотвращения протечек хладагента. Устройство с интегрированной в водоблок ARGB-подсветкой поставляется вместе с термопастой, которая перед монтажом СЖО накладывается на крышку процессора для улучшения отвода тепла.
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