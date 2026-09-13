Top.Mail.Ru
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 1
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 2
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 3
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 4
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 5
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 6
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 7
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 8
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 9
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 10
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 3
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 4
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 5
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 6
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 7
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 8
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 9
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 10
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716523
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
воздушный поток вентилятора - 73.14 CFM
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200 об/мин
Уровень шума
29.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х15
Вес, кг.
2.98

Описание товара Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный

Система охлаждения LIAN LI GALAHAD II LITE 360P с исполнением в черном цвете является решением для отвода тепла, выделяемого под нагрузкой ЦАУ на сокете AM4, AM5, LGA 1700 или другом разъеме подключения. Модуль комплектуется алюминиевым радиатором размером и медным водоблоком, между которыми проходят гибкие трубки длиной 400 мм для циркуляции теплоносителя. За счет 3 вентиляторов диаметром 120 мм СЖО в процессе работы рассеивает с поверхности радиатора тепловую энергию. СЖО для центрального процессора ПК LIAN LI GALAHAD II LITE 360P не требует обслуживания во время всего периода использования и имеет систему предотвращения протечек хладагента. Устройство с интегрированной в водоблок ARGB-подсветкой поставляется вместе с термопастой, которая перед монтажом СЖО накладывается на крышку процессора для улучшения отвода тепла.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
воздушный поток вентилятора - 73.14 CFM
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200 об/мин
Уровень шума
29.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения LIAN LI GALAHAD II LITE 360P с исполнением в черном цвете является решением для отвода тепла, выделяемого под нагрузкой ЦАУ на сокете AM4, AM5, LGA 1700 или другом разъеме подключения. Модуль комплектуется алюминиевым радиатором размером и медным водоблоком, между которыми проходят гибкие трубки длиной 400 мм для циркуляции теплоносителя. За счет 3 вентиляторов диаметром 120 мм СЖО в процессе работы рассеивает с поверхности радиатора тепловую энергию. СЖО для центрального процессора ПК LIAN LI GALAHAD II LITE 360P не требует обслуживания во время всего периода использования и имеет систему предотвращения протечек хладагента. Устройство с интегрированной в водоблок ARGB-подсветкой поставляется вместе с термопастой, которая перед монтажом СЖО накладывается на крышку процессора для улучшения отвода тепла.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II Lite 360P (G89.GA2L36PB.R0) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...