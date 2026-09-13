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Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID I240 (306-7ZW7E21-C24) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID I240 (306-7ZW7E21-C24)

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Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID I240 (306-7ZW7E21-C24) - фото 1
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID I240 (306-7ZW7E21-C24) - фото 2
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID I240 (306-7ZW7E21-C24) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Скорость вращения вентилятора
500-3400 об/мин
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID I240 (306-7ZW7E21-C24) - фото 1
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID I240 (306-7ZW7E21-C24) - фото 2
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID I240 (306-7ZW7E21-C24) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718861
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Совместимость
Intel, AMD
Скорость вращения вентилятора
500-3400 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х41х24
Вес, кг.
9.17

Описание товара Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID I240 (306-7ZW7E21-C24)

Серия MAG (MSI ARSENAL GAMING) предназначена для геймеров, которые хотят доминировать на полях виртуальных сражений. Вдохновленная несравненной прочностью и безупречной надежностью военной техники, она включает в себя полноценный игровой арсенал. Помимо отличных технических характеристик, устройства MAG могут гордиться оригинальным дизайном, отражающим сильный характер всей серии.

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID I240 (306-7ZW7E21-C24)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Совместимость
Intel, AMD
Скорость вращения вентилятора
500-3400 об/мин
Страна производитель
Китай
Описание
Серия MAG (MSI ARSENAL GAMING) предназначена для геймеров, которые хотят доминировать на полях виртуальных сражений. Вдохновленная несравненной прочностью и безупречной надежностью военной техники, она включает в себя полноценный игровой арсенал. Помимо отличных технических характеристик, устройства MAG могут гордиться оригинальным дизайном, отражающим сильный характер всей серии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID I240 (306-7ZW7E21-C24) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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