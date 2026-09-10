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Кулер для процессора Noctua NH-U12S White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Noctua NH-U12S White

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Кулер для процессора Noctua NH-U12S White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
9 420 руб.  12 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413404
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Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
21х17х14
Вес, кг.
1.3

Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-U12S White

Кулер для процессора Noctua NH-U12S отличается высокой эффективностью при отводе тепла и способен рассеивать мощность 140 Вт. Представленная модель совместима с множеством распространенных сокетов. Набор креплений входит в комплект при покупке. Алюминиевый радиатор имеет башенную конструкцию, а его основание сделано из меди. В конструкции предусмотрено 5 тепловых трубок диаметром 6 мм. Радиатор, основание и трубки имеют никелированное покрытие. Кулер для процессора Noctua NH-U12S оснащен одним вентилятором 120х120 мм. При необходимости можно установить еще один дополнительный вентилятор. Регулировка скорости вращения происходит автоматически в диапазоне от 300 до 1500 оборотов в минуту. Прилагаются необходимые переходники для вентилятора. В комплектацию также включена термопаста в отдельной емкости, отвертка и адаптер LNA.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Noctua NH-U12S White




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Кулер для процессора Noctua NH-U12S отличается высокой эффективностью при отводе тепла и способен рассеивать мощность 140 Вт. Представленная модель совместима с множеством распространенных сокетов. Набор креплений входит в комплект при покупке. Алюминиевый радиатор имеет башенную конструкцию, а его основание сделано из меди. В конструкции предусмотрено 5 тепловых трубок диаметром 6 мм. Радиатор, основание и трубки имеют никелированное покрытие. Кулер для процессора Noctua NH-U12S оснащен одним вентилятором 120х120 мм. При необходимости можно установить еще один дополнительный вентилятор. Регулировка скорости вращения происходит автоматически в диапазоне от 300 до 1500 оборотов в минуту. Прилагаются необходимые переходники для вентилятора. В комплектацию также включена термопаста в отдельной емкости, отвертка и адаптер LNA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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