Кулер для процессора Noctua NH-U12S White
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-U12S White
Кулер для процессора Noctua NH-U12S отличается высокой эффективностью при отводе тепла и способен рассеивать мощность 140 Вт. Представленная модель совместима с множеством распространенных сокетов. Набор креплений входит в комплект при покупке. Алюминиевый радиатор имеет башенную конструкцию, а его основание сделано из меди. В конструкции предусмотрено 5 тепловых трубок диаметром 6 мм. Радиатор, основание и трубки имеют никелированное покрытие. Кулер для процессора Noctua NH-U12S оснащен одним вентилятором 120х120 мм. При необходимости можно установить еще один дополнительный вентилятор. Регулировка скорости вращения происходит автоматически в диапазоне от 300 до 1500 оборотов в минуту. Прилагаются необходимые переходники для вентилятора. В комплектацию также включена термопаста в отдельной емкости, отвертка и адаптер LNA.
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