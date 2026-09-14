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Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G)

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Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 1
Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 2
Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 3
Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 4
Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 5
Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 6
Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 7
Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 8
Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 9
Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 10
Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
  • Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 1
  • Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 2
  • Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 3
  • Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 4
  • Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 5
  • Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 6
  • Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 7
  • Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 8
  • Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 9
  • Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 10
  • Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726810
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
80

Описание товара Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G)

Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN IV VC VISION ЦИФРОВАЯ ГРАЦИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ИСПАРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА Испарительные камеры представляют собой большие сплюснутые тепловые трубки с высокой теплопроводностью. Кулеры серии ASSASSIN IV VC забирают тепло через теплосъёмную пластину, тем самым начиная процесс охлаждения в плоской камере. Пластина равномерно нагревается и направляет тепло по тепловым трубкам, которые затем охлаждаются за счет сгруппированных пластин радиаторов. Благодаря этому решению эффективность охлаждения в виде расчетной тепловой мощности увеличивается до невероятных 300 Вт! ЦИФРОВОЙ АКЦЕНТ Одно из самых заметных нововведений в ASSASSIN IV VC VISION — модернизированный дисплей из четырёх сегментов, на котором можно отслеживать температуру, нагрузку, напряжение и частоту центрального процессора. Цифровая панель намагничена, поэтому установка и регулировка не составят никакого труда. Для управления дисплеем используется программное обеспечение DeepCool и необходим лишь свободный разъем USB 2.0. ТИХИЙ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ Одним простым движением переключателя ASSASSIN IV VC VISION выходит из едва слышного режима работы, когда низкий уровень шума важнее всего, и проявляется настоящую мощь и эффективность охлаждения, которыми славятся воздушные кулеры DeepCool. НИЧЕГО ЛИШНЕГО! Аккуратный и стильный корпус ASSASSIN IV VC VISION точно направляет поток воздуха через пластины радиаторных башен, а передвижной вентилятор диаметром 120 мм позволяет беспрепятственно установить высокие модули оперативной памяти с RGB-подсветкой. ХЛАДНОКРОВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ Моторы вентиляторов — это один из основных факторов чрезвычайно тихой работы ASSASSIN IV VC VISION: три фазы, четыре полюса, шесть выводов, низкое напряжение и энергопотребление. Высококлассные гидродинамические подшипники в каждом из вентиляторов заслуженно являются золотым стандартом. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ Основание со встроенной испарительной камерой и семь тепловых трубок чрезвычайно эффективно отводят тепло через две радиаторные башни и обеспечивают невиданный уровень теплоотвода. Комплектная термопаста DM9 соответствует строгим промышленным стандартам. НИЖНИЙ ПОТОК ВОЗДУХА Центральный вентилятор диаметром 140 мм расположен в самом сердце ASSASSIN IV VC VISION, благодаря чему образуется нижний поток воздуха для дополнительного охлаждения расположенных вокруг процессора «горячих» VRM-модулей. ПРОСТАЯ УСТАНОВКА Устанавливать большие кулеры не всегда легко. Именно поэтому при разработке кулера ASSASSIN IV VC VISION высотой 172 мм было уделено особое внимание удобству креплений и простоте установки. Даже магнитная панель дисплея и сдвижная конструкция основного вентилятора призваны упростить процесс монтажа. СОВМЕСТИМОСТЬ С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ СОВРЕМЕННЫХ СОКЕТОВ ASSASSIN IV VC VISION поддерживает практически все основные современные сокеты AMD и Intel, включая LGA1700 и AM5.



Теги товара: 140 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN IV VC VISION ЦИФРОВАЯ ГРАЦИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ИСПАРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА Испарительные камеры представляют собой большие сплюснутые тепловые трубки с высокой теплопроводностью. Кулеры серии ASSASSIN IV VC забирают тепло через теплосъёмную пластину, тем самым начиная процесс охлаждения в плоской камере. Пластина равномерно нагревается и направляет тепло по тепловым трубкам, которые затем охлаждаются за счет сгруппированных пластин радиаторов. Благодаря этому решению эффективность охлаждения в виде расчетной тепловой мощности увеличивается до невероятных 300 Вт! ЦИФРОВОЙ АКЦЕНТ Одно из самых заметных нововведений в ASSASSIN IV VC VISION — модернизированный дисплей из четырёх сегментов, на котором можно отслеживать температуру, нагрузку, напряжение и частоту центрального процессора. Цифровая панель намагничена, поэтому установка и регулировка не составят никакого труда. Для управления дисплеем используется программное обеспечение DeepCool и необходим лишь свободный разъем USB 2.0. ТИХИЙ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ Одним простым движением переключателя ASSASSIN IV VC VISION выходит из едва слышного режима работы, когда низкий уровень шума важнее всего, и проявляется настоящую мощь и эффективность охлаждения, которыми славятся воздушные кулеры DeepCool. НИЧЕГО ЛИШНЕГО! Аккуратный и стильный корпус ASSASSIN IV VC VISION точно направляет поток воздуха через пластины радиаторных башен, а передвижной вентилятор диаметром 120 мм позволяет беспрепятственно установить высокие модули оперативной памяти с RGB-подсветкой. ХЛАДНОКРОВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ Моторы вентиляторов — это один из основных факторов чрезвычайно тихой работы ASSASSIN IV VC VISION: три фазы, четыре полюса, шесть выводов, низкое напряжение и энергопотребление. Высококлассные гидродинамические подшипники в каждом из вентиляторов заслуженно являются золотым стандартом. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ Основание со встроенной испарительной камерой и семь тепловых трубок чрезвычайно эффективно отводят тепло через две радиаторные башни и обеспечивают невиданный уровень теплоотвода. Комплектная термопаста DM9 соответствует строгим промышленным стандартам. НИЖНИЙ ПОТОК ВОЗДУХА Центральный вентилятор диаметром 140 мм расположен в самом сердце ASSASSIN IV VC VISION, благодаря чему образуется нижний поток воздуха для дополнительного охлаждения расположенных вокруг процессора «горячих» VRM-модулей. ПРОСТАЯ УСТАНОВКА Устанавливать большие кулеры не всегда легко. Именно поэтому при разработке кулера ASSASSIN IV VC VISION высотой 172 мм было уделено особое внимание удобству креплений и простоте установки. Даже магнитная панель дисплея и сдвижная конструкция основного вентилятора призваны упростить процесс монтажа. СОВМЕСТИМОСТЬ С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ СОВРЕМЕННЫХ СОКЕТОВ ASSASSIN IV VC VISION поддерживает практически все основные современные сокеты AMD и Intel, включая LGA1700 и AM5.


Теги товара: 140 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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