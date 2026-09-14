Описание товара Кулер Deepcool ASSASSIN IV VC VISION (R-ASN4-BKNVMD-G)

Кулер для процессора DeepCool ASSASSIN IV VC VISION ЦИФРОВАЯ ГРАЦИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ИСПАРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА Испарительные камеры представляют собой большие сплюснутые тепловые трубки с высокой теплопроводностью. Кулеры серии ASSASSIN IV VC забирают тепло через теплосъёмную пластину, тем самым начиная процесс охлаждения в плоской камере. Пластина равномерно нагревается и направляет тепло по тепловым трубкам, которые затем охлаждаются за счет сгруппированных пластин радиаторов. Благодаря этому решению эффективность охлаждения в виде расчетной тепловой мощности увеличивается до невероятных 300 Вт! ЦИФРОВОЙ АКЦЕНТ Одно из самых заметных нововведений в ASSASSIN IV VC VISION — модернизированный дисплей из четырёх сегментов, на котором можно отслеживать температуру, нагрузку, напряжение и частоту центрального процессора. Цифровая панель намагничена, поэтому установка и регулировка не составят никакого труда. Для управления дисплеем используется программное обеспечение DeepCool и необходим лишь свободный разъем USB 2.0. ТИХИЙ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ Одним простым движением переключателя ASSASSIN IV VC VISION выходит из едва слышного режима работы, когда низкий уровень шума важнее всего, и проявляется настоящую мощь и эффективность охлаждения, которыми славятся воздушные кулеры DeepCool. НИЧЕГО ЛИШНЕГО! Аккуратный и стильный корпус ASSASSIN IV VC VISION точно направляет поток воздуха через пластины радиаторных башен, а передвижной вентилятор диаметром 120 мм позволяет беспрепятственно установить высокие модули оперативной памяти с RGB-подсветкой. ХЛАДНОКРОВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ Моторы вентиляторов — это один из основных факторов чрезвычайно тихой работы ASSASSIN IV VC VISION: три фазы, четыре полюса, шесть выводов, низкое напряжение и энергопотребление. Высококлассные гидродинамические подшипники в каждом из вентиляторов заслуженно являются золотым стандартом. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ Основание со встроенной испарительной камерой и семь тепловых трубок чрезвычайно эффективно отводят тепло через две радиаторные башни и обеспечивают невиданный уровень теплоотвода. Комплектная термопаста DM9 соответствует строгим промышленным стандартам. НИЖНИЙ ПОТОК ВОЗДУХА Центральный вентилятор диаметром 140 мм расположен в самом сердце ASSASSIN IV VC VISION, благодаря чему образуется нижний поток воздуха для дополнительного охлаждения расположенных вокруг процессора «горячих» VRM-модулей. ПРОСТАЯ УСТАНОВКА Устанавливать большие кулеры не всегда легко. Именно поэтому при разработке кулера ASSASSIN IV VC VISION высотой 172 мм было уделено особое внимание удобству креплений и простоте установки. Даже магнитная панель дисплея и сдвижная конструкция основного вентилятора призваны упростить процесс монтажа. СОВМЕСТИМОСТЬ С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ СОВРЕМЕННЫХ СОКЕТОВ ASSASSIN IV VC VISION поддерживает практически все основные современные сокеты AMD и Intel, включая LGA1700 и AM5.