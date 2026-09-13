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Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 (306-7ZW5E17-C24) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 (306-7ZW5E17-C24)

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Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 (306-7ZW5E17-C24) - фото 1
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 (306-7ZW5E17-C24) - фото 2
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 (306-7ZW5E17-C24) - фото 3
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 (306-7ZW5E17-C24) - фото 4
Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 (306-7ZW5E17-C24) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
310
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 (306-7ZW5E17-C24) - фото 1
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 (306-7ZW5E17-C24) - фото 2
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 (306-7ZW5E17-C24) - фото 3
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 (306-7ZW5E17-C24) - фото 4
  • Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 (306-7ZW5E17-C24) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718859
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
310
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1800 об/мин
Уровень шума
20
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х40х24
Вес, кг.
9.1

Описание товара Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 (306-7ZW5E17-C24)

**MSI MAG CORELIQUID E240** — это жидкостная система охлаждения для процессоров. Она предназначена для эффективного отвода тепла от процессора и поддержания его оптимальной температуры во время работы. Система охлаждения имеет следующие характеристики: * **Совместимость:** LGA1700 (Intel 13-го и 12-го поколений). * **Размеры радиатора:** 275 x 120 x 27 мм. * **Материал радиатора:** алюминий. * **Размер вентилятора:** 120 мм. * **Скорость вращения вентилятора:** до 2000 оборотов в минуту. * **Уровень шума вентилятора:** не более 34,3 дБ. * **Тип подшипника вентилятора:** гидродинамический. * **Подсветка:** ARGB. * **Комплектация:** система охлаждения, термопаста, набор креплений. Жидкостная система охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 обеспечивает эффективное охлаждение процессора, что позволяет ему работать на максимальной производительности без перегрева. Это особенно важно для игровых компьютеров и рабочих станций, которые подвергаются высоким нагрузкам. Благодаря подсветке ARGB система охлаждения может быть использована для создания уникального внешнего вида компьютера.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 (306-7ZW5E17-C24)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
310
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1800 об/мин
Уровень шума
20
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
**MSI MAG CORELIQUID E240** — это жидкостная система охлаждения для процессоров. Она предназначена для эффективного отвода тепла от процессора и поддержания его оптимальной температуры во время работы. Система охлаждения имеет следующие характеристики: * **Совместимость:** LGA1700 (Intel 13-го и 12-го поколений). * **Размеры радиатора:** 275 x 120 x 27 мм. * **Материал радиатора:** алюминий. * **Размер вентилятора:** 120 мм. * **Скорость вращения вентилятора:** до 2000 оборотов в минуту. * **Уровень шума вентилятора:** не более 34,3 дБ. * **Тип подшипника вентилятора:** гидродинамический. * **Подсветка:** ARGB. * **Комплектация:** система охлаждения, термопаста, набор креплений. Жидкостная система охлаждения MSI MAG CORELIQUID E240 обеспечивает эффективное охлаждение процессора, что позволяет ему работать на максимальной производительности без перегрева. Это особенно важно для игровых компьютеров и рабочих станций, которые подвергаются высоким нагрузкам. Благодаря подсветке ARGB система охлаждения может быть использована для создания уникального внешнего вида компьютера.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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