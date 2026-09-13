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Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK

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Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 1
Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 2
Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 3
Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 4
Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 5
Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 6
Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 7
Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 8
Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
310
  • Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 1
  • Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 2
  • Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 3
  • Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 4
  • Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 5
  • Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 6
  • Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 7
  • Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 8
  • Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723486
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
MTBF - 100 000 часов
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
310
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2400 об/мин
Уровень шума
36
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х14
Вес, кг.
2.3

Описание товара Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK

Ocypus Sigma L36 PRO - система жидкостного охлаждения, оснащенная 3,5-дюймовым квадратным IPS-экраном с разрешением 640*480 и сверхтонкой рамкой для отображения информации о системе в реальном времени. Поддерживает отображение различных форматов содержимого, свободно демонстрирует видео, изображения и GIF-файлы.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Ocypus Sigma L36 PRO BK




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
MTBF - 100 000 часов
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
310
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2400 об/мин
Уровень шума
36
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Ocypus Sigma L36 PRO - система жидкостного охлаждения, оснащенная 3,5-дюймовым квадратным IPS-экраном с разрешением 640*480 и сверхтонкой рамкой для отображения информации о системе в реальном времени. Поддерживает отображение различных форматов содержимого, свободно демонстрирует видео, изображения и GIF-файлы.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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