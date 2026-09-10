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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
11 520 руб.
13 750
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 363576
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Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-C14S
Кулер для процессора Noctua NH-C14S эффективно справляется с задачей отвода тепла и способен рассеивать мощность до 140 Вт. Он совместим со множеством популярных сокетов. Габариты представленной модели составляют 11.5х14х16.3 см. Алюминиевый радиатор имеет башенную конструкцию. Его основание выполнено из меди, в конструкции предусмотрено 6 тепловых трубок, диаметр каждой из которых составляет 6 мм. Основание, радиатор и тепловые трубки имеют никелированное покрытие. Кулер для процессора Noctua NH-C14S оборудован одним вентилятором 140х140 мм. При необходимости можно установить еще один. Вентилятор подключается через разъем 4-pin. Его скорость вращения составит от 300 до 1500 оборотов в минуту. Предусмотрена автоматическая регулировка скорости вращения. В комплектацию входит адаптер LNA, термопаста в отдельной емкости, отвертка, набор креплений для сокетов, скобы для фиксации и переходники для вентилятора.
Кулер для процессора Noctua NH-C14S эффективно справляется с задачей отвода тепла и способен рассеивать мощность до 140 Вт. Он совместим со множеством популярных сокетов. Габариты представленной модели составляют 11.5х14х16.3 см. Алюминиевый радиатор имеет башенную конструкцию. Его основание выполнено из меди, в конструкции предусмотрено 6 тепловых трубок, диаметр каждой из которых составляет 6 мм. Основание, радиатор и тепловые трубки имеют никелированное покрытие. Кулер для процессора Noctua NH-C14S оборудован одним вентилятором 140х140 мм. При необходимости можно установить еще один. Вентилятор подключается через разъем 4-pin. Его скорость вращения составит от 300 до 1500 оборотов в минуту. Предусмотрена автоматическая регулировка скорости вращения. В комплектацию входит адаптер LNA, термопаста в отдельной емкости, отвертка, набор креплений для сокетов, скобы для фиксации и переходники для вентилятора.
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