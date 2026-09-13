Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A)
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A)
?Ключевые характеристики Система жидкостного охлаждения для процессора подходит для сокетов Intel LGA1851, LGA1700 и AMD AM5, AM4, оснащена алюминиевым радиатором длиной 277 мм и двумя 120-мм вентиляторами с ARGB-подсветкой. Скорость вращения вентиляторов регулируется в диапазоне от 600 до 3000 об/мин, обеспечивая воздушный поток до 77 CFM. Трубки длиной 0.45 м с усиленной оплеткой предназначены для долговечной эксплуатации. ?Преимущества и отличия Устройство выделяется интегрированным вентилятором для охлаждения VRM, что способствует стабильной работе системы и увеличению ресурса процессора. Радиатор толщиной 38 мм способен эффективно справляться с резкими скачками температуры благодаря увеличенному объему жидкости по сравнению с традиционными решениями. ?Практичность Установка упрощена за счет предустановленных и предварительно подключенных вентиляторов, встроенного кабель-менеджмента и анимированного онлайн-руководства. В комплекте поставляется качественная термопаста MX-6, что избавляет от необходимости приобретать дополнительные расходные материалы. ?Уникальность Модель отличается наличием смещённого крепления для оптимального контакта с горячей зоной процессора и специальной контактной рамки Intel для равномерного прижима. Возможность раздельного или совместного управления всеми элементами охлаждения через единую шину PWM делает систему гибкой для продвинутых пользователей.
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