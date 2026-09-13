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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A)

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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A) - фото 1
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A) - фото 2
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A) - фото 3
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A) - фото 4
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A) - фото 5
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A) - фото 6
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-1800 об/мин
Уровень шума
25
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A) - фото 3
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A) - фото 4
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A) - фото 5
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A) - фото 6
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718824
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-1800 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х37х31
Вес, кг.
8.6

Описание товара Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A)

?Ключевые характеристики Система жидкостного охлаждения для процессора подходит для сокетов Intel LGA1851, LGA1700 и AMD AM5, AM4, оснащена алюминиевым радиатором длиной 277 мм и двумя 120-мм вентиляторами с ARGB-подсветкой. Скорость вращения вентиляторов регулируется в диапазоне от 600 до 3000 об/мин, обеспечивая воздушный поток до 77 CFM. Трубки длиной 0.45 м с усиленной оплеткой предназначены для долговечной эксплуатации. ?Преимущества и отличия Устройство выделяется интегрированным вентилятором для охлаждения VRM, что способствует стабильной работе системы и увеличению ресурса процессора. Радиатор толщиной 38 мм способен эффективно справляться с резкими скачками температуры благодаря увеличенному объему жидкости по сравнению с традиционными решениями. ?Практичность Установка упрощена за счет предустановленных и предварительно подключенных вентиляторов, встроенного кабель-менеджмента и анимированного онлайн-руководства. В комплекте поставляется качественная термопаста MX-6, что избавляет от необходимости приобретать дополнительные расходные материалы. ?Уникальность Модель отличается наличием смещённого крепления для оптимального контакта с горячей зоной процессора и специальной контактной рамки Intel для равномерного прижима. Возможность раздельного или совместного управления всеми элементами охлаждения через единую шину PWM делает систему гибкой для продвинутых пользователей.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 240 A-RGB (ACFRE00182A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Socket
AM4, AM5, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-1800 об/мин
Развернуть
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
?Ключевые характеристики Система жидкостного охлаждения для процессора подходит для сокетов Intel LGA1851, LGA1700 и AMD AM5, AM4, оснащена алюминиевым радиатором длиной 277 мм и двумя 120-мм вентиляторами с ARGB-подсветкой. Скорость вращения вентиляторов регулируется в диапазоне от 600 до 3000 об/мин, обеспечивая воздушный поток до 77 CFM. Трубки длиной 0.45 м с усиленной оплеткой предназначены для долговечной эксплуатации. ?Преимущества и отличия Устройство выделяется интегрированным вентилятором для охлаждения VRM, что способствует стабильной работе системы и увеличению ресурса процессора. Радиатор толщиной 38 мм способен эффективно справляться с резкими скачками температуры благодаря увеличенному объему жидкости по сравнению с традиционными решениями. ?Практичность Установка упрощена за счет предустановленных и предварительно подключенных вентиляторов, встроенного кабель-менеджмента и анимированного онлайн-руководства. В комплекте поставляется качественная термопаста MX-6, что избавляет от необходимости приобретать дополнительные расходные материалы. ?Уникальность Модель отличается наличием смещённого крепления для оптимального контакта с горячей зоной процессора и специальной контактной рамки Intel для равномерного прижима. Возможность раздельного или совместного управления всеми элементами охлаждения через единую шину PWM делает систему гибкой для продвинутых пользователей.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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