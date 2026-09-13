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Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый

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Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 1
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 2
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 3
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 4
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 5
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 6
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 7
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 8
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 9
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 10
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 11
Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
330
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 1
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 2
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 3
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 4
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 5
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 6
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 7
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 8
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 9
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 10
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 11
  • Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716536
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
330
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-2500 об/мин
Уровень шума
29.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х15
Вес, кг.
3.44

Описание товара Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый

Жидкостная система охлаждения Lian-Li с тремя 120-миллиметровыми вентиляторами подарит вашему процессору настоящий комфорт даже под высокой нагрузкой. Мощный тройной поток воздуха эффективно отводит тепло, а крупные вентиляторы обеспечивают стабильную работу при минимальном уровне шума. Такой кулер создан для тех, кто ценит надежность и стремится раскрыть максимум производительности своего ПК. Компактное исполнение удобно впишется в современный корпус, а система жидкостного охлаждения заботится о стабильности и долголетии процессора.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Lian-Li HydroShift (G89.GHSLCD36SW.R0) белый




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
330
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-2500 об/мин
Уровень шума
29.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Жидкостная система охлаждения Lian-Li с тремя 120-миллиметровыми вентиляторами подарит вашему процессору настоящий комфорт даже под высокой нагрузкой. Мощный тройной поток воздуха эффективно отводит тепло, а крупные вентиляторы обеспечивают стабильную работу при минимальном уровне шума. Такой кулер создан для тех, кто ценит надежность и стремится раскрыть максимум производительности своего ПК. Компактное исполнение удобно впишется в современный корпус, а система жидкостного охлаждения заботится о стабильности и долголетии процессора.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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