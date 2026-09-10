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Кулер для процессора Noctua NH-D15S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Noctua NH-D15S

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Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 1
Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 2
Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 3
Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 4
Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 5
Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 6
Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 7
Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 8
Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011, LGA S775, AM3, AM3+, LGA 2011-3
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
300-1500 об/мин
  • Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 1
  • Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 2
  • Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 3
  • Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 4
  • Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 5
  • Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 6
  • Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 7
  • Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 8
  • Кулер для процессора Noctua NH-D15S - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
11 520 руб.  16 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413400
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Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011, LGA S775, AM3, AM3+, LGA 2011-3
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
300-1500 об/мин
Уровень шума
24.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х17
Вес, кг.
2

Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-D15S

Кулер для процессора Noctua NH-D15S – эффективное устройство для охлаждения процессора. Кулер имеет медное основание и оборудован алюминиевым радиатором. 6 тепловых трубок с двух сторон обеспечивают еще более продуктивное распределение температуры от процессора к радиатору. Трубки и радиатор кулера имеют никелированное покрытие. Вентилятор, входящий в комплектацию Noctua NH-D15S, весьма надежен, вращается на гидродинамическом подшипнике, оборудованном магнитным стабилизатором вала. В комплекте присутствует один вентилятор, однако конструкция позволяет установить еще 2, дополнительные скобы-крепления есть в комплекте.



Теги товара: 140 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора Noctua NH-D15S




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011, LGA S775, AM3, AM3+, LGA 2011-3
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
300-1500 об/мин
Развернуть
Уровень шума
24.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора Noctua NH-D15S – эффективное устройство для охлаждения процессора. Кулер имеет медное основание и оборудован алюминиевым радиатором. 6 тепловых трубок с двух сторон обеспечивают еще более продуктивное распределение температуры от процессора к радиатору. Трубки и радиатор кулера имеют никелированное покрытие. Вентилятор, входящий в комплектацию Noctua NH-D15S, весьма надежен, вращается на гидродинамическом подшипнике, оборудованном магнитным стабилизатором вала. В комплекте присутствует один вентилятор, однако конструкция позволяет установить еще 2, дополнительные скобы-крепления есть в комплекте.


Теги товара: 140 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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