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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
11 520 руб.
16 850
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 413400
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Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-D15S
Кулер для процессора Noctua NH-D15S – эффективное устройство для охлаждения процессора. Кулер имеет медное основание и оборудован алюминиевым радиатором. 6 тепловых трубок с двух сторон обеспечивают еще более продуктивное распределение температуры от процессора к радиатору. Трубки и радиатор кулера имеют никелированное покрытие. Вентилятор, входящий в комплектацию Noctua NH-D15S, весьма надежен, вращается на гидродинамическом подшипнике, оборудованном магнитным стабилизатором вала. В комплекте присутствует один вентилятор, однако конструкция позволяет установить еще 2, дополнительные скобы-крепления есть в комплекте.
Кулер для процессора Noctua NH-D15S – эффективное устройство для охлаждения процессора. Кулер имеет медное основание и оборудован алюминиевым радиатором. 6 тепловых трубок с двух сторон обеспечивают еще более продуктивное распределение температуры от процессора к радиатору. Трубки и радиатор кулера имеют никелированное покрытие. Вентилятор, входящий в комплектацию Noctua NH-D15S, весьма надежен, вращается на гидродинамическом подшипнике, оборудованном магнитным стабилизатором вала. В комплекте присутствует один вентилятор, однако конструкция позволяет установить еще 2, дополнительные скобы-крепления есть в комплекте.
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