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Система водяного охлаждения XPG LEVANTEII360-WHCWW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения XPG LEVANTEII360-WHCWW

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Система водяного охлаждения XPG LEVANTEII360-WHCWW - фото 1
Система водяного охлаждения XPG LEVANTEII360-WHCWW - фото 2
Система водяного охлаждения XPG LEVANTEII360-WHCWW - фото 3
Система водяного охлаждения XPG LEVANTEII360-WHCWW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
320
  • Система водяного охлаждения XPG LEVANTEII360-WHCWW - фото 1
  • Система водяного охлаждения XPG LEVANTEII360-WHCWW - фото 2
  • Система водяного охлаждения XPG LEVANTEII360-WHCWW - фото 3
  • Система водяного охлаждения XPG LEVANTEII360-WHCWW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718873
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
320
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
29.33
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х45х43
Вес, кг.
15.1

Описание товара Система водяного охлаждения XPG LEVANTEII360-WHCWW

XPG LEVANTE II 360 задает стандарт эффективного охлаждения, демонстрируя чарующую эстетику бесконечного зеркала на головке насоса и вентиляторах и создавая потрясающую динамичную RGB подсветку. Инновационные предустановленные ARGB вентиляторы "3-в-1" упрощают установку. Для них не нужны винты и провода. Помимо внешней привлекательности, высокопроизводительный двухкамерный насос обеспечивает превосходное охлаждение и добавляет устройству изящества. LEVANTE II 360 - идеальное решение для геймеров и компьютерных энтузиастов. Это ключевой элемент сборки, для которой в приоритете производительность и стиль.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения XPG LEVANTEII360-WHCWW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
320
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
800-2000 об/мин
Уровень шума
29.33
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
XPG LEVANTE II 360 задает стандарт эффективного охлаждения, демонстрируя чарующую эстетику бесконечного зеркала на головке насоса и вентиляторах и создавая потрясающую динамичную RGB подсветку. Инновационные предустановленные ARGB вентиляторы "3-в-1" упрощают установку. Для них не нужны винты и провода. Помимо внешней привлекательности, высокопроизводительный двухкамерный насос обеспечивает превосходное охлаждение и добавляет устройству изящества. LEVANTE II 360 - идеальное решение для геймеров и компьютерных энтузиастов. Это ключевой элемент сборки, для которой в приоритете производительность и стиль.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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