Кулер для процессора Noctua NH-U14S
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-U14S
Процессор вашего компьютера нагревается за несколько часов работы, и вы подыскиваете качественный вентилятор для его охлаждения? Универсальный кулер Noctua NH-U14S – это то, что вам нужно. Это устройство отличается высочайшей скоростью работы и прекрасно подходит для процессоров с большим тепловыделением. Еще одним плюсом Noctua NH-U14S является высокая рассеиваемая мощность, которая равна 130 Вт. Для большей долговечности и износостойкости основание этого кулера изготовлено из медного сплава, а радиатор – из алюминия. В данном охлаждающем устройстве предусмотрены шесть тепловых трубок для более эффективной работы. Этот кулер отличается от других высокими техническими характеристиками - максимальная скорость вращения составляет 1500 об/мин, максимальный воздушный поток равен 82,5 CFM. Данный кулер придется по душе даже самым требовательным пользователям, поскольку в ходе работы практически не издает шума.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 410 руб.2603 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI
-
В наличииЦена 10 830 руб.2708 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI
-
В наличииЦена 10 910 руб.2728 руб. в СплитСистема водяного охлаждения ID-Cooling SL360 черный
-
В наличииЦена 11 840 руб.2960 руб. в СплитСистема водяного охлаждения Lian-Li HydroShift II (G89.GHS2LCD36...
-
В наличииЦена 11 860 руб.2965 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E360 WHITE MSI
-
В наличииЦена 19 040 руб.4760 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 WHITE M...
-
В наличииЦена 19 210 руб.4803 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET GP-AORUS WATERFORCE X II 240 G...
-
В наличииЦена 19 890 руб.4973 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Отзывы о товаре Кулер для процессора Noctua NH-U14S