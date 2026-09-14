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Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD)

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Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 1
Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 2
Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 3
Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 4
Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 5
Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 6
Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 7
Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 8
Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 9
Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
140
  • Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 1
  • Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 2
  • Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 3
  • Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 4
  • Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 5
  • Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 6
  • Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 7
  • Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 8
  • Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 9
  • Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726809
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1800об/мин
Уровень шума
22.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
80

Описание товара Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD)

Испарительные камеры по сути представляют собой большие сплюснутые тепловые трубки с высокой теплопроводностью. Кулеры серии ASSASSIN IV VC забирают тепло через теплосъемную пластину, тем самым начиная процесс охлаждения в плоской камере. Пластина равномерно нагревается и направляет тепло по тепловым трубкам, которые затем охлаждаются за счет сгруппированных пластин радиаторов. Благодаря этому решению эффективность охлаждения в виде расчетной тепловой мощности увеличивается до невероятных 300 Вт! Одним простым движением переключателя ASSASSIN VC ELITE выходит из едва слышного режима работы, когда низкий уровень шума важнее всего, и проявляется настоящую мощь и эффективность охлаждения, которыми славятся воздушные кулеры DeepCool. Аккуратный и стильный корпус ASSASSIN VC ELITE точно направляет поток воздуха через пластины радиаторных башен, а передвижной вентилятор диаметром 120 мм позволяет беспрепятственно установить высокие модули оперативной памяти с RGB-подсветкой. Основание со встроенной испарительной камерой и семь тепловых трубок чрезвычайно эффективно отводят тепло через две радиаторные башни и обеспечивают невиданный уровень теплоотвода. Комплектная термопаста DM9 соответствует строгим промышленным стандартам. Центральный вентилятор диаметром 140 мм расположен в самом сердце ASSASSIN VC ELITE, благодаря чему образуется нижний поток воздуха для дополнительного охлаждения расположенных вокруг процессора «горячих» VRM-модулей. Установка крупных воздушных кулеров часто сопряжена с определенными трудностями, поэтому данная модель с точки зрения аппаратной части и процесса установки продумана для максимального удобства пользователя. Даже магнитная верхняя крышка для вентиляторов устанавливается предельно просто.



Теги товара: 140 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер Deepcool ASSASSIN VC ELITE (R-ASN4-BKNVNN-GJD)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
место для дополнительного вентилятора
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-1800об/мин
Уровень шума
22.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Испарительные камеры по сути представляют собой большие сплюснутые тепловые трубки с высокой теплопроводностью. Кулеры серии ASSASSIN IV VC забирают тепло через теплосъемную пластину, тем самым начиная процесс охлаждения в плоской камере. Пластина равномерно нагревается и направляет тепло по тепловым трубкам, которые затем охлаждаются за счет сгруппированных пластин радиаторов. Благодаря этому решению эффективность охлаждения в виде расчетной тепловой мощности увеличивается до невероятных 300 Вт! Одним простым движением переключателя ASSASSIN VC ELITE выходит из едва слышного режима работы, когда низкий уровень шума важнее всего, и проявляется настоящую мощь и эффективность охлаждения, которыми славятся воздушные кулеры DeepCool. Аккуратный и стильный корпус ASSASSIN VC ELITE точно направляет поток воздуха через пластины радиаторных башен, а передвижной вентилятор диаметром 120 мм позволяет беспрепятственно установить высокие модули оперативной памяти с RGB-подсветкой. Основание со встроенной испарительной камерой и семь тепловых трубок чрезвычайно эффективно отводят тепло через две радиаторные башни и обеспечивают невиданный уровень теплоотвода. Комплектная термопаста DM9 соответствует строгим промышленным стандартам. Центральный вентилятор диаметром 140 мм расположен в самом сердце ASSASSIN VC ELITE, благодаря чему образуется нижний поток воздуха для дополнительного охлаждения расположенных вокруг процессора «горячих» VRM-модулей. Установка крупных воздушных кулеров часто сопряжена с определенными трудностями, поэтому данная модель с точки зрения аппаратной части и процесса установки продумана для максимального удобства пользователя. Даже магнитная верхняя крышка для вентиляторов устанавливается предельно просто.


Теги товара: 140 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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