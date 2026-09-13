Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения ID-Cooling SL360 XE черный
Система охлаждения ID-COOLING SL360 XE отличается универсальностью и подходит для процессорных сокетов AM5, LGA 1150, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2066, а также ряда других разъемов подключения. Модуль комплектуется алюминиевым радиатором размером 396?120?27 мм и медным водоблоком, которые соединены гибкими трубками длиной 465 мм для циркуляции жидкого теплоносителя. Необслуживаемая СЖО с защитой от утечек хладагента имеет в корпусе водоблока дисплей для вывода актуальной температуры ЦПУ. Этот ЖК-дисплей с диагональю 2.1" отображает изображение в разрешении 480х480. Выделенную ЦПУ тепловую энергию в СЖО ID-COOLING SL360 XE рассеивают 3 кулера диаметром 120 мм, установленных на поверхности радиатора. В зависимости от нагрузки на центральный процессор они могут вращаться с частотой от 500 до 1800 об/мин.
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