Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING
?Ключевые характеристики Система жидкостного охлаждения для процессора с радиатором длиной 396 мм и поддержкой популярных сокетов Intel и AMD обеспечивает эффективное охлаждение до 350 Вт TDP. В комплекте три вентилятора диаметром 120 мм с максимальной скоростью до 2450 об/мин и воздушным потоком 88.75 CFM. Устройство оснащено информативным LCD-дисплеем с диагональю 1.48 дюйма, разрешением 240x240 пикселей и поддержкой Windows 10 и 11. ?Преимущества и отличия Главными преимуществами данной модели являются высокоэффективный алюминиевый радиатор, медная контактная пластина и керамический подшипник помпы для долговечной и стабильной работы. Встроенный дисплей позволяет в реальном времени отслеживать параметры системы, а поддержка PWM обеспечивает точную регулировку скорости вентиляторов. ?Практичность Устройство отличается универсальной совместимостью с современными сокетами, что упрощает выбор при сборке или обновлении ПК. Длина трубок 0.42 м оптимальна для большинства корпусов формата Mid и Full Tower. Управление вентиляторами и помпой осуществляется через стандартные 4-pin разъемы, что гарантирует простоту интеграции в любые системы. ?Уникальность Система выделяется наличием цветного LCD-дисплея высокого разрешения, встроенного непосредственно в охлаждающий блок. Такое решение не только добавляет информативности, но и позволяет гибко настраивать отображаемую информацию, подчеркивая современность и технологичность устройства.
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Отзывы о товаре Кулер для процессора водяной 350W FX360 LCD PE S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 3x12cm Fan без подсветки черный ID-COOLING