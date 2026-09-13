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Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 240 LITE WH (DIG-240-LITE-WH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 240 LITE WH (DIG-240-LITE-WH)

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Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 240 LITE WH (DIG-240-LITE-WH) - фото 1
Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 240 LITE WH (DIG-240-LITE-WH) - фото 2
Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 240 LITE WH (DIG-240-LITE-WH) - фото 3
Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 240 LITE WH (DIG-240-LITE-WH) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 240 LITE WH (DIG-240-LITE-WH) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 240 LITE WH (DIG-240-LITE-WH) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 240 LITE WH (DIG-240-LITE-WH) - фото 3
  • Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 240 LITE WH (DIG-240-LITE-WH) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718847
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Характеристики

Бренд
COOLLEO
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1800
Уровень шума
30
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х14
Вес, кг.
1.78

Описание товара Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 240 LITE WH (DIG-240-LITE-WH)

Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 240 LITE WH (DIG-240-LITE-WH)



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 240 LITE WH (DIG-240-LITE-WH)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
COOLLEO
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
1800
Уровень шума
30
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 240 LITE WH (DIG-240-LITE-WH)


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения Coolleo ICE Fairy DIG 240 LITE WH (DIG-240-LITE-WH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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