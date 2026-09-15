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Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G)

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Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G) - фото 1
Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G) - фото 2
Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G) - фото 3
Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G) - фото 4
Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G) - фото 1
  • Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G) - фото 2
  • Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G) - фото 3
  • Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G) - фото 4
  • Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655867
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
понижающий адаптер в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Уровень шума
31.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х16
Вес, кг.
1.53

Описание товара Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G)

Кулер для процессора DEEPCOOL AK500 WH – стильная белая модель с большим радиатором и 5 тепловыми трубками. Устройство достигает рассеивания 240 Вт, идеально подходит для мощных процессоров. Кулер эффективно охлаждает компоненты системы при высоких нагрузках и запуске игр 4K-формата. Модель с подключением через 4-pin коннектор идет в комплекте с отверткой, термопастой, креплениями и понижающим адаптером. DEEPCOOL AK500 WH с вентилятором 12 см развивает скорость до 1850 об/мин. Автоматическая регулировка помогает сохранять баланс между высокой производительностью и бесшумной работой. Медные трубки одинаково эффективно отводят тепло при вертикальной и горизонтальной установке. Модель обладает отличной совместимостью с разными сокетами. Наклонный дизайн смещенной трубки сохраняет доступ к DIMM и оставляет свободным зазор в 45 мм между задними слотами при работе с 4-канальными материнскими платами.

Отзывы о товаре Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
понижающий адаптер в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1850 об/мин
Уровень шума
31.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL AK500 WH – стильная белая модель с большим радиатором и 5 тепловыми трубками. Устройство достигает рассеивания 240 Вт, идеально подходит для мощных процессоров. Кулер эффективно охлаждает компоненты системы при высоких нагрузках и запуске игр 4K-формата. Модель с подключением через 4-pin коннектор идет в комплекте с отверткой, термопастой, креплениями и понижающим адаптером. DEEPCOOL AK500 WH с вентилятором 12 см развивает скорость до 1850 об/мин. Автоматическая регулировка помогает сохранять баланс между высокой производительностью и бесшумной работой. Медные трубки одинаково эффективно отводят тепло при вертикальной и горизонтальной установке. Модель обладает отличной совместимостью с разными сокетами. Наклонный дизайн смещенной трубки сохраняет доступ к DIMM и оставляет свободным зазор в 45 мм между задними слотами при работе с 4-канальными материнскими платами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора DeepCool AK500 WH 240W белый (R-AK500-WHNNMT-G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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