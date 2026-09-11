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Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A)

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Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A) - фото 1
Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A) - фото 2
Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A) - фото 3
Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A) - фото 4
Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A) - фото 5
Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1350 rpm
Уровень шума
22.5
  • Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501925
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Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Дополнительно
длина провода 40 см
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1350 rpm
Уровень шума
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х29х27
Вес, кг.
8.2

Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A)

Вентиляторы Arctic Cooling F12 позволяют поддерживать допустимую температуру внутри вашего системного блока. Данная модель относится к вентиляторам, использующим гидродинамический тип подшипника, что позволяет не только значительно снизить уровень шума, но и также значительно продлить срок службы вентилятора. Особая аэродинамическая конструкция корпуса положительно сказывается на снижении вероятности появления возможных посторонних звуков. Отдельно стоит отметить дизайн данной модели - выполнен в строгом стиле, поэтому он подойдет для любого типа системы. Корпус вентилятора создан из особо прочного пластика, что значительно расширяет горизонты срока эксплуатации модели.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic F12 Value Black 5шт (ACFAN00248A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Дополнительно
длина провода 40 см
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
5
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1350 rpm
Уровень шума
22.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вентиляторы Arctic Cooling F12 позволяют поддерживать допустимую температуру внутри вашего системного блока. Данная модель относится к вентиляторам, использующим гидродинамический тип подшипника, что позволяет не только значительно снизить уровень шума, но и также значительно продлить срок службы вентилятора. Особая аэродинамическая конструкция корпуса положительно сказывается на снижении вероятности появления возможных посторонних звуков. Отдельно стоит отметить дизайн данной модели - выполнен в строгом стиле, поэтому он подойдет для любого типа системы. Корпус вентилятора создан из особо прочного пластика, что значительно расширяет горизонты срока эксплуатации модели.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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