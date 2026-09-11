Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P12 Silent Black (ACFAN00130A)
Вентилятор Arctic Cooling P12 Silent [ACFAN00130A] устанавливается в системный блок для циркуляции воздуха внутри корпуса, а также поддержания оптимальных рабочих температур компонентов компьютера. Данная модель представляет собой модуль охлаждения, принцип работы которого основан на гидродинамическом подшипнике, отличающимся высокой надежностью и малым уровнем шума. Для управления потоками воздуха используется конструкция из 5-лепестков с особой геометрией, благодаря которой обеспечивается эффективная работа с высоким статическим давлением. Скорость вращения в данной модели фиксированная и составляет 1050 оборотов в минуту, мощность воздушного потока достигает 24.1 CFM, а производимый шум не превышает значение в 17,8 дБ. Ресурс безотказной работы — 50000 часов. Диаметр вентилятора Arctic Cooling P12 Silent [ACFAN00130A] составляет 120 мм при ширине 25 мм. Модуль охлаждения отличается простотой установки благодаря наличию в комплекте крепежных винтов, а также провода длиной 400 мм с 3-пиновым коннектором на конце. Стартовое напряжение составляет 4.8 В, максимальное не превышает 12 В. Вентилятор Arctic Cooling P12 Silent выполнен в черном цвете.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм
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