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Вентилятор для корпуса Arctic F12 Black (ACFAN00201A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Arctic F12 Black (ACFAN00201A)

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Вентилятор для корпуса Arctic F12 Black (ACFAN00201A) - фото 1
Вентилятор для корпуса Arctic F12 Black (ACFAN00201A) - фото 2
Вентилятор для корпуса Arctic F12 Black (ACFAN00201A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Arctic F12 Black (ACFAN00201A) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Arctic F12 Black (ACFAN00201A) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Arctic F12 Black (ACFAN00201A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539865
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор для корпуса Arctic F12 Black (ACFAN00201A)
540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, г.
105

Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic F12 Black (ACFAN00201A)

Инновационная конструкция лопастей вентилятора улучшает воздушный поток и обеспечивает высокоэффективную вентиляцию. Крыльчатка была разработана с акцентом на минимизацию уровня шума при обеспечении желаемого расхода воздуха и давления.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic F12 Black (ACFAN00201A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Инновационная конструкция лопастей вентилятора улучшает воздушный поток и обеспечивает высокоэффективную вентиляцию. Крыльчатка была разработана с акцентом на минимизацию уровня шума при обеспечении желаемого расхода воздуха и давления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Arctic F12 Black (ACFAN00201A) - данный товар вы можете купить по цене 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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