Кулер ID-Cooling DK-17 PWM
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%530 руб. 790 руб.
В наличии
Код товара: 569424
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
530 руб. -33%
790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
600-2200 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х7
Вес, г.
280
Описание товара Кулер ID-Cooling DK-17 PWM
Кулер для процессора ID-COOLING DK-17 PWM состоит из алюминиевого радиатора и 1 вентилятора диаметром 9.2 см. Модуль имеет горизонтальную конструкцию. Показатель рассеиваемой им мощности составляет 65 Вт. Вентилятор с гидродинамическим подшипником способен автоматически регулировать скорость вращения лопастей от 600 до 2200 об/мин в зависимости от текущей нагрузки на процессор. ID-COOLING DK-17 PWM оснащен самым распространенным сокетом LGA 1700. Комплект креплений уже предусмотрен в наборе реализации. Это освобождает пользователя от хлопот с установкой.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
600-2200 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-COOLING DK-17 PWM состоит из алюминиевого радиатора и 1 вентилятора диаметром 9.2 см. Модуль имеет горизонтальную конструкцию. Показатель рассеиваемой им мощности составляет 65 Вт. Вентилятор с гидродинамическим подшипником способен автоматически регулировать скорость вращения лопастей от 600 до 2200 об/мин в зависимости от текущей нагрузки на процессор. ID-COOLING DK-17 PWM оснащен самым распространенным сокетом LGA 1700. Комплект креплений уже предусмотрен в наборе реализации. Это освобождает пользователя от хлопот с установкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса
Кулер ID-Cooling DK-17 PWM - по цене 530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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