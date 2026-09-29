Вентилятор для процессора ZALMAN ZM-F3 FDB (SF)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вентилятор для процессора ZALMAN ZM-F3 FDB (SF)
Вентилятор ZALMAN ZM-F3 FDB (SF) – это качественный кулер для охлаждения компьютера. Высокую производительность обеспечивает аэродинамическая конструкция с поперечными ребрами на лопастях, которые захватывают большой поток воздуха. Размер кулера составляет 120х120х25 мм, а скорость вращения его лопастей – 1200 об/мин. Даже при постоянной работе ПК вентилятор будет эффективно выполнять охлаждение. Долговечность устройства и максимальную бесшумность работы гарантирует гидродинамический подшипник скольжения (FDB). Заявленное производителем время бесперебойной работы вентилятора составляет 150000 часов. ZALMAN ZM-F3 FDB (SF) – это вентилятор высокого качества.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитВентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-p...
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитКулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитКулер для процессора DK-19 PWM 95W/ PWM/ INTEL 1700/ SCREWS ID-C...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-802
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитКулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКулер Deepcool THETA 15 PWM 1700
-
В наличииЦена 700 руб. 2 070 руб.175 руб. в СплитВентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473)
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитКулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/120...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитВентилятор для процессора FORMULA Rave 4
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитВентилятор ARCTIC 140x140x25мм, P14 Max, 400-2800rpm, 95CFM, 4-p...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм
Отзывы о товаре Вентилятор для процессора ZALMAN ZM-F3 FDB (SF)