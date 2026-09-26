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Кулер ExeGate Кулер EE90-PWM.Cu (EX286152RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер ExeGate Кулер EE90-PWM.Cu (EX286152RUS)

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Кулер ExeGate Кулер EE90-PWM.Cu (EX286152RUS) - фото 1
Кулер ExeGate Кулер EE90-PWM.Cu (EX286152RUS) - фото 2
Кулер ExeGate Кулер EE90-PWM.Cu (EX286152RUS) - фото 3
Кулер ExeGate Кулер EE90-PWM.Cu (EX286152RUS) - фото 4
Кулер ExeGate Кулер EE90-PWM.Cu (EX286152RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер ExeGate Кулер EE90-PWM.Cu (EX286152RUS) - фото 1
  • Кулер ExeGate Кулер EE90-PWM.Cu (EX286152RUS) - фото 2
  • Кулер ExeGate Кулер EE90-PWM.Cu (EX286152RUS) - фото 3
  • Кулер ExeGate Кулер EE90-PWM.Cu (EX286152RUS) - фото 4
  • Кулер ExeGate Кулер EE90-PWM.Cu (EX286152RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
480 руб.  900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625623
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
300

Описание товара Кулер ExeGate Кулер EE90-PWM.Cu (EX286152RUS)

ExeGate EE90-PWM.Cu - универсальный процессорный кулер горизонтального типа с максимальной рассеиваемой мощностью 80 Вт.

Отзывы о товаре Кулер ExeGate Кулер EE90-PWM.Cu (EX286152RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
ExeGate EE90-PWM.Cu - универсальный процессорный кулер горизонтального типа с максимальной рассеиваемой мощностью 80 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер ExeGate Кулер EE90-PWM.Cu (EX286152RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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