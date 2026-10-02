Top.Mail.Ru
Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER - фото 1
Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER - фото 2
Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER - фото 3
Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER - фото 4
Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER - фото 5
Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1155, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1600 об/мин
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER - фото 1
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER - фото 2
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER - фото 3
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER - фото 4
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER - фото 5
  • Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
580 руб.  890 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 363521
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER
580 руб. -35%
890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1155, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1600 об/мин
Уровень шума
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х14
Вес, г.
200

Описание товара Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER

Deepcool GAMMA HUNTER - устройство охлаждения процессора со 120 мм вентилятором, обеспечивающим мощный воздушный поток для эффективного рассеивания тепла до 95 Вт.



Теги товара: 120 мм

Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1155, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1600 об/мин
Уровень шума
21
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Deepcool GAMMA HUNTER - устройство охлаждения процессора со 120 мм вентилятором, обеспечивающим мощный воздушный поток для эффективного рассеивания тепла до 95 Вт.


Теги товара: 120 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...