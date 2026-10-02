Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1155, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1600 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%580 руб. 890 руб.
В наличии
Код товара: 363521
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
580 руб. -35%
890 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1155, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1600 об/мин
Уровень шума
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х14
Вес, г.
200
Описание товара Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER
Deepcool GAMMA HUNTER - устройство охлаждения процессора со 120 мм вентилятором, обеспечивающим мощный воздушный поток для эффективного рассеивания тепла до 95 Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: 120 мм
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитВентилятор для корпуса ID-Cooling AS-120-К ARGB 120х120x25 черны...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитВентилятор для корпуса 120mm 4pin PWM 500-2200об/мин 67.58CFM че...
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитКулер для процессора DeepCool Theta 9 PWM 1700 (DP-ICAP-T9P-17)
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитВентилятор для корпуса ID-Cooling TF-12025-Pro 120х120x25 черный...
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитВентилятор Ocypus Gamma F12 Elite WH ARGB
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитВентилятор Ocypus Gamma F12 Elite BK ARGB
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитВентилятор для корпуса ID-Cooling AF-125-K 120х120x25 черный 4-p...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитКулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитВентилятор для процессора ZALMAN ZM-F3 FDB (SF)
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКулер для процессора DK-19 PWM 95W/ PWM/ INTEL 1700/ SCREWS ID-C...
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитКулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS)
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1155, AM3+, FM2, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1600 об/мин
Уровень шума
21
Развернуть
Страна производитель
Китай
Deepcool GAMMA HUNTER - устройство охлаждения процессора со 120 мм вентилятором, обеспечивающим мощный воздушный поток для эффективного рассеивания тепла до 95 Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: 120 мм
Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool GAMMA HUNTER