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Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black

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Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black - фото 1
Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black - фото 2
Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black - фото 3
Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black - фото 4
Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black - фото 5
Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-1800 об/мин
Уровень шума
22.5
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364334
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Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-1800 об/мин
Уровень шума
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х3
Вес, кг.
12.5

Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black

Вентилятор Arctic Cooling P12 [ACFAN00118A] с габаритами корпуса 120х120 мм снабжается крыльчаткой черного цвета и черным каркасом, являясь оптимальным вариантом в качестве компонента системы охлаждения системного блока. Модель с толщиной каркаса подключается к разъему питания 3-pin и поддерживает вращение с постоянной скоростью 1800 об/мин. Присоединение вентилятора с пятилопастной крыльчаткой к интерфейсу, от которого поступает питание, осуществляется за счет кабеля длиной 400 мм. В процессе работы корпусный кулер Arctic Cooling P12 [ACFAN00118A] отличается шумностью на уровне 22.5 дБ. Преимуществом данной модели является долговечный подшипник скольжения (гидродинамический), способствующий снижению трения и высокому рабочему ресурсу компонента. Рассчитанный на длительную безотказную работу вентилятор для отвода тепла от нагретых компонентов системного блока поставляется вместе с комплектом крепежных винтов.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-1800 об/мин
Уровень шума
22.5
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Arctic Cooling P12 [ACFAN00118A] с габаритами корпуса 120х120 мм снабжается крыльчаткой черного цвета и черным каркасом, являясь оптимальным вариантом в качестве компонента системы охлаждения системного блока. Модель с толщиной каркаса подключается к разъему питания 3-pin и поддерживает вращение с постоянной скоростью 1800 об/мин. Присоединение вентилятора с пятилопастной крыльчаткой к интерфейсу, от которого поступает питание, осуществляется за счет кабеля длиной 400 мм. В процессе работы корпусный кулер Arctic Cooling P12 [ACFAN00118A] отличается шумностью на уровне 22.5 дБ. Преимуществом данной модели является долговечный подшипник скольжения (гидродинамический), способствующий снижению трения и высокому рабочему ресурсу компонента. Рассчитанный на длительную безотказную работу вентилятор для отвода тепла от нагретых компонентов системного блока поставляется вместе с комплектом крепежных винтов.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм
Самовывоз
Доставка
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