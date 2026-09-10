Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P12 (ACFAN00118A) Black
Вентилятор Arctic Cooling P12 [ACFAN00118A] с габаритами корпуса 120х120 мм снабжается крыльчаткой черного цвета и черным каркасом, являясь оптимальным вариантом в качестве компонента системы охлаждения системного блока. Модель с толщиной каркаса подключается к разъему питания 3-pin и поддерживает вращение с постоянной скоростью 1800 об/мин. Присоединение вентилятора с пятилопастной крыльчаткой к интерфейсу, от которого поступает питание, осуществляется за счет кабеля длиной 400 мм. В процессе работы корпусный кулер Arctic Cooling P12 [ACFAN00118A] отличается шумностью на уровне 22.5 дБ. Преимуществом данной модели является долговечный подшипник скольжения (гидродинамический), способствующий снижению трения и высокому рабочему ресурсу компонента. Рассчитанный на длительную безотказную работу вентилятор для отвода тепла от нагретых компонентов системного блока поставляется вместе с комплектом крепежных винтов.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм
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