Top.Mail.Ru
Вентилятор для корпуса Arctic F12 PWM PST Black (ACFAN00200A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор для корпуса Arctic F12 PWM PST Black (ACFAN00200A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор для корпуса Arctic F12 PWM PST Black (ACFAN00200A) - фото 1
Вентилятор для корпуса Arctic F12 PWM PST Black (ACFAN00200A) - фото 2
Вентилятор для корпуса Arctic F12 PWM PST Black (ACFAN00200A) - фото 3
Вентилятор для корпуса Arctic F12 PWM PST Black (ACFAN00200A) - фото 4
Вентилятор для корпуса Arctic F12 PWM PST Black (ACFAN00200A) - фото 5
Вентилятор для корпуса Arctic F12 PWM PST Black (ACFAN00200A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
230-1350 об/мин
Уровень шума
22.5
  • Вентилятор для корпуса Arctic F12 PWM PST Black (ACFAN00200A) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Arctic F12 PWM PST Black (ACFAN00200A) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Arctic F12 PWM PST Black (ACFAN00200A) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Arctic F12 PWM PST Black (ACFAN00200A) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Arctic F12 PWM PST Black (ACFAN00200A) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Arctic F12 PWM PST Black (ACFAN00200A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539866
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1350
Минимальная скорость вращения, об/мин
230
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
230-1350 об/мин
Уровень шума
22.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х3
Вес, кг.
10.8

Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic F12 PWM PST Black (ACFAN00200A)

Вентилятор Arctic Cooling F12 PWM PST [ACFAN00200A] обеспечивает формирование интенсивного воздушного потока для эффективного отведения тепла от компонентов компьютера одновременно с низким уровнем шума. В конструкции вентилятора, обладающего диаметром 120 мм, используются 9 лопастей специальной формы. Arctic Cooling F12 PWM PST поддерживает технологию автоматической настройки скорости вращения в пределах показателей 230-1350 об/мин. Гидродинамический подшипник обеспечивает стабильность работы и отличается длительным сроком службы. В комплекте поставляются крепежные винты для удобного монтажа вентилятора.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic F12 PWM PST Black (ACFAN00200A)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1350
Минимальная скорость вращения, об/мин
230
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
230-1350 об/мин
Уровень шума
22.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Arctic Cooling F12 PWM PST [ACFAN00200A] обеспечивает формирование интенсивного воздушного потока для эффективного отведения тепла от компонентов компьютера одновременно с низким уровнем шума. В конструкции вентилятора, обладающего диаметром 120 мм, используются 9 лопастей специальной формы. Arctic Cooling F12 PWM PST поддерживает технологию автоматической настройки скорости вращения в пределах показателей 230-1350 об/мин. Гидродинамический подшипник обеспечивает стабильность работы и отличается длительным сроком службы. В комплекте поставляются крепежные винты для удобного монтажа вентилятора.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Arctic F12 PWM PST Black (ACFAN00200A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...