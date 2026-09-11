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Вентилятор для корпуса ID-Cooling (NO-12015-XT-ARGB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса ID-Cooling (NO-12015-XT-ARGB)

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Вентилятор для корпуса ID-Cooling (NO-12015-XT-ARGB) - фото 1
Вентилятор для корпуса ID-Cooling (NO-12015-XT-ARGB) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
31.2
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling (NO-12015-XT-ARGB) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ID-Cooling (NO-12015-XT-ARGB) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586310
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
комплект крепежа в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
31.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х2
Вес, г.
144

Описание товара Вентилятор для корпуса ID-Cooling (NO-12015-XT-ARGB)

Вентилятор ID-Cooling RGB Series [NO-12015-XT ARGB] представлен в черном корпусе с белой крыльчаткой и 9-ю лопастями, подшипником скольжения и антивибрационной прокладкой. Последний элемент важен для бесшумной работы. Данная модель обладает размерами 12x12 см при толщине всего 1.5 см. Прибор ID-Cooling RGB Series дополнен многоцветной адресной подсветкой с программной регулировкой. Для питания используются порты 4-pin и 3-pin. Устройство оснащено системой автонастройки скорости в диапазоне от 500 до 2000 об/мин, чего достаточно для эффективного охлаждения рабочих элементов процессора.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ID-Cooling (NO-12015-XT-ARGB)




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
комплект крепежа в комплекте
Тип подшипника
гидродинамический
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
31.2
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ID-Cooling RGB Series [NO-12015-XT ARGB] представлен в черном корпусе с белой крыльчаткой и 9-ю лопастями, подшипником скольжения и антивибрационной прокладкой. Последний элемент важен для бесшумной работы. Данная модель обладает размерами 12x12 см при толщине всего 1.5 см. Прибор ID-Cooling RGB Series дополнен многоцветной адресной подсветкой с программной регулировкой. Для питания используются порты 4-pin и 3-pin. Устройство оснащено системой автонастройки скорости в диапазоне от 500 до 2000 об/мин, чего достаточно для эффективного охлаждения рабочих элементов процессора.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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