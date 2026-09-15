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Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2)

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Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 1
Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 2
Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 3
Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 4
Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 5
Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 6
Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 7
Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 8
Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 9
Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
80
  • Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 7
  • Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 8
  • Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 9
  • Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559861
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
24.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х42х37
Вес, г.
360

Описание товара Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2)

Кулер для процессора DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 [LGA1700] [DP-MCH2-IEMV2] с медно-алюминиевым основанием имеет конструкцию башенного типа. У него есть радиатор, 2 тепловых трубки и 8-сантиметровый вентилятор со скоростью вращения 2200 об/мин. Благодаря комплекту монтажа и универсальным размером использовать кулер DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 [LGA1700] [DP-MCH2-IEMV2] можно с самыми разными процессорами, имеющими сокеты AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700. Показатель рассеиваемой мощности модели составляет 100 Вт.



Теги товара: 80 мм, Алюминий

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
80
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
24.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 [LGA1700] [DP-MCH2-IEMV2] с медно-алюминиевым основанием имеет конструкцию башенного типа. У него есть радиатор, 2 тепловых трубки и 8-сантиметровый вентилятор со скоростью вращения 2200 об/мин. Благодаря комплекту монтажа и универсальным размером использовать кулер DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 [LGA1700] [DP-MCH2-IEMV2] можно с самыми разными процессорами, имеющими сокеты AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700. Показатель рассеиваемой мощности модели составляет 100 Вт.


Теги товара: 80 мм, Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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