Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 559861
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
24.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х42х37
Вес, г.
360
Описание товара Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2)
Кулер для процессора DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 [LGA1700] [DP-MCH2-IEMV2] с медно-алюминиевым основанием имеет конструкцию башенного типа. У него есть радиатор, 2 тепловых трубки и 8-сантиметровый вентилятор со скоростью вращения 2200 об/мин. Благодаря комплекту монтажа и универсальным размером использовать кулер DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 [LGA1700] [DP-MCH2-IEMV2] можно с самыми разными процессорами, имеющими сокеты AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700. Показатель рассеиваемой мощности модели составляет 100 Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитКулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-802
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитКулер ExeGate Dark Magic EE126M-PWM.RGB (EX286156RUS)
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитКулер для процессора DK-19 PWM 95W/ PWM/ INTEL 1700/ SCREWS ID-C...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКулер ExeGate Wizard EXX200-PWM.BLUE (EX286297RUS)
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитКулер Deepcool THETA 15 PWM 1700
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитКулер FORMULA Rave 3 ARGB 125W / ARGB / PWM / Intel 115X/775/120...
-
В наличииЦена 700 руб. 1 170 руб.175 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-802-SD V3
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитВентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM
-
В наличииЦена 730 руб. 2 070 руб.183 руб. в СплитВентилятор для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 (6144473)
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитВентилятор для процессора FORMULA Rave 4
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
100
Диаметр вентилятора, мм
80
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
24.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 [LGA1700] [DP-MCH2-IEMV2] с медно-алюминиевым основанием имеет конструкцию башенного типа. У него есть радиатор, 2 тепловых трубки и 8-сантиметровый вентилятор со скоростью вращения 2200 об/мин. Благодаря комплекту монтажа и универсальным размером использовать кулер DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0 [LGA1700] [DP-MCH2-IEMV2] можно с самыми разными процессорами, имеющими сокеты AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700. Показатель рассеиваемой мощности модели составляет 100 Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Deepcool Edge Mini FS V2.0 (DP-MCH2-IEMV2)