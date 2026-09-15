Кулер для процессора ID-Cooling SE-802-SD V3
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%700 руб. 1 170 руб.
В наличии
Код товара: 650545
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700 руб. -40%
1 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
23.3
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х10
Вес, г.
300
Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling SE-802-SD V3
Кулер для процессора ID-Cooling SE-802-SD V3 является компактным и эффективным решением для охлаждения. Он оснащен 2 тепловыми трубками из меди, которые эффективно передают тепло радиатору. Он имеет алюминиевые ребра, которые помогают обеспечить оптимальное охлаждение. ID-Cooling SE-802-SD V3 поддерживает широкий спектр сокетов процессоров, включая Intel LGA 1700. Он оснащен одним 8-сантиметровым вентилятором с вращением 2200 об/мин. Кулер отличается тихой работой (23.3 дБ), а также компактными размерами, что позволяет его легко установить даже в небольших корпусах. Конструкция обеспечивает простоту размещения и надежное крепление на материнской плате.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
23.3
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-Cooling SE-802-SD V3 является компактным и эффективным решением для охлаждения. Он оснащен 2 тепловыми трубками из меди, которые эффективно передают тепло радиатору. Он имеет алюминиевые ребра, которые помогают обеспечить оптимальное охлаждение. ID-Cooling SE-802-SD V3 поддерживает широкий спектр сокетов процессоров, включая Intel LGA 1700. Он оснащен одним 8-сантиметровым вентилятором с вращением 2200 об/мин. Кулер отличается тихой работой (23.3 дБ), а также компактными размерами, что позволяет его легко установить даже в небольших корпусах. Конструкция обеспечивает простоту размещения и надежное крепление на материнской плате.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 120 мм, 140 мм, Медь, Алюминий+Медь
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 120 мм, 140 мм, Медь, Алюминий+Медь
Кулер для процессора ID-Cooling SE-802-SD V3 - стоимость товара 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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