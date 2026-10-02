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Кулер для процессора FORMULA Core Plus купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора FORMULA Core Plus

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Кулер для процессора FORMULA Core Plus - фото 4
Кулер для процессора FORMULA Core Plus - фото 5
Кулер для процессора FORMULA Core Plus - фото 6
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM3, AM3+, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
  • Кулер для процессора FORMULA Core Plus - фото 1
  • Кулер для процессора FORMULA Core Plus - фото 2
  • Кулер для процессора FORMULA Core Plus - фото 3
  • Кулер для процессора FORMULA Core Plus - фото 4
  • Кулер для процессора FORMULA Core Plus - фото 5
  • Кулер для процессора FORMULA Core Plus - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 353943
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кулер для процессора FORMULA Core Plus
550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM3, AM3+, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1800 об/мин
Уровень шума
25.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, г.
440

Описание товара Кулер для процессора FORMULA Core Plus

Кулер для процессора AeroCool Core Plus [ACTC-CL30010.71] – универсальное устройство охлаждения. Модель рассчитана на комплектацию процессоров Intel и AMD. В списке совместимости – более 10 сокетов. Главный материал изготовления кулера – алюминий. Из этого легкого и отличающегося выдающейся теплопроводностью металла изготовлены основание и радиатор. Модель компактна: габаритные размеры кулера составляют 83x136x136 мм. Кулер AeroCool Core Plus [ACTC-CL30010.71] имеет впечатляющий дизайн. Лопасти вентилятора – белые. Кулер по-настоящему преображается после включения компьютера: вы сможете любоваться эффектной многоцветной подсветкой. Размер вентилятора – 120x120 мм. Частота вращения вентилятора меняется в пределах от 600 до 1800 оборотов в минуту. Максимальный воздушный поток равен 51.3 CFM. Максимальный уровень шума – 25.4 дБ. Кулер способен обеспечить рассеивание мощности до 110 Вт. В комплектацию модели входят термопаста и крепеж. Кулер упакован в коробку, имеющую эффектный внешний вид.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора FORMULA Core Plus




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM3, AM3+, AM2, AM2+
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1800 об/мин
Уровень шума
25.4
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора AeroCool Core Plus [ACTC-CL30010.71] – универсальное устройство охлаждения. Модель рассчитана на комплектацию процессоров Intel и AMD. В списке совместимости – более 10 сокетов. Главный материал изготовления кулера – алюминий. Из этого легкого и отличающегося выдающейся теплопроводностью металла изготовлены основание и радиатор. Модель компактна: габаритные размеры кулера составляют 83x136x136 мм. Кулер AeroCool Core Plus [ACTC-CL30010.71] имеет впечатляющий дизайн. Лопасти вентилятора – белые. Кулер по-настоящему преображается после включения компьютера: вы сможете любоваться эффектной многоцветной подсветкой. Размер вентилятора – 120x120 мм. Частота вращения вентилятора меняется в пределах от 600 до 1800 оборотов в минуту. Максимальный воздушный поток равен 51.3 CFM. Максимальный уровень шума – 25.4 дБ. Кулер способен обеспечить рассеивание мощности до 110 Вт. В комплектацию модели входят термопаста и крепеж. Кулер упакован в коробку, имеющую эффектный внешний вид.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, RGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора FORMULA Core Plus - по цене 550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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