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Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM

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Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM - фото 2
Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM - фото 3
Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM - фото 4
Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM - фото 5
Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM - фото 1
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM - фото 2
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM - фото 3
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM - фото 4
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM - фото 5
  • Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559572
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM
660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
да
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
600-2200 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х9
Вес, г.
400

Описание товара Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM

Кулер для процессора ID-COOLING DK-19 PWM с алюминиевым основанием имеет горизонтальную конструкцию. В сочетании с комплектом крепежа и самым распространенным сокетом LGA 1700 это указывает на простоту установки. Алюминиевый радиатор в конструкции сочетается с 9-сантиметровым вентилятором, имеющим «тихий» гидродинамический подшипник. Скорость вращения его лопастей варьируется от 600 до 2200 об/мин. «Разгоняется» вентилятор автоматически в зависимости от нагрузки на процессор. Все это указывает, что ID-COOLING DK-19 PWM оптимально подходит для охлаждения игровых систем.



Теги товара: LGA 1700, Intel, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
да
Socket
LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
600-2200 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING DK-19 PWM с алюминиевым основанием имеет горизонтальную конструкцию. В сочетании с комплектом крепежа и самым распространенным сокетом LGA 1700 это указывает на простоту установки. Алюминиевый радиатор в конструкции сочетается с 9-сантиметровым вентилятором, имеющим «тихий» гидродинамический подшипник. Скорость вращения его лопастей варьируется от 600 до 2200 об/мин. «Разгоняется» вентилятор автоматически в зависимости от нагрузки на процессор. Все это указывает, что ID-COOLING DK-19 PWM оптимально подходит для охлаждения игровых систем.


Теги товара: LGA 1700, Intel, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кулер для процессора ID-Cooling DK-19 PWM - по цене 660 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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