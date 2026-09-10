Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black
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Характеристики
Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black
Вентилятор Arctic Cooling P8 [ACFAN00147A] выпускается в виде модели с габаритами 80x80 мм, снабженной каркасом и крыльчаткой черного цвета. Изделие представляет собой элемент системы охлаждения, монтируемый в окно корпуса системного блока ПК и рассчитанный на стабильный отвод тепла от теплонагруженных компонентов системы. Корпусный кулер получает питание от разъема 3-pin и поддерживает вращение с постоянной скоростью, которая составляет 3000 об/мин. При помощи кабеля длиной 400 мм устройство присоединяется к порту питания. Вентилятор Arctic Cooling P8 [ACFAN00147A] отличается сравнительно малой шумностью, которая находится на уровне 22.5 дБ. Малый уровень шума и вибраций наряду с большим сроком безотказной работы компонента обеспечены примененным в кулере подшипником скольжения (гидродинамическим). Необходимый для монтажа корпусного вентилятора комплект крепежных винтов поставляется вместе с устройством.
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 3000 об/мин
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Теги товара: Для корпуса, 80 мм, 3000 об/мин
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