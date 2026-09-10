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Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black

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Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black - фото 1
Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black - фото 2
Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black - фото 3
Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black - фото 4
Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black - фото 5
Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black - фото 6
Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
3000 об/мин
Уровень шума
22.5
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black - фото 5
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black - фото 6
  • Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
670 руб.  1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364341
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Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
3000
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
3000 об/мин
Уровень шума
22.5
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, кг.
17.1

Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black

Вентилятор Arctic Cooling P8 [ACFAN00147A] выпускается в виде модели с габаритами 80x80 мм, снабженной каркасом и крыльчаткой черного цвета. Изделие представляет собой элемент системы охлаждения, монтируемый в окно корпуса системного блока ПК и рассчитанный на стабильный отвод тепла от теплонагруженных компонентов системы. Корпусный кулер получает питание от разъема 3-pin и поддерживает вращение с постоянной скоростью, которая составляет 3000 об/мин. При помощи кабеля длиной 400 мм устройство присоединяется к порту питания. Вентилятор Arctic Cooling P8 [ACFAN00147A] отличается сравнительно малой шумностью, которая находится на уровне 22.5 дБ. Малый уровень шума и вибраций наряду с большим сроком безотказной работы компонента обеспечены примененным в кулере подшипником скольжения (гидродинамическим). Необходимый для монтажа корпусного вентилятора комплект крепежных винтов поставляется вместе с устройством.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Arctic P8 (ACFAN00147A) Black




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
3000
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
3 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
80
Скорость вращения вентилятора
3000 об/мин
Уровень шума
22.5
Регулятор оборотов (PWM)
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Arctic Cooling P8 [ACFAN00147A] выпускается в виде модели с габаритами 80x80 мм, снабженной каркасом и крыльчаткой черного цвета. Изделие представляет собой элемент системы охлаждения, монтируемый в окно корпуса системного блока ПК и рассчитанный на стабильный отвод тепла от теплонагруженных компонентов системы. Корпусный кулер получает питание от разъема 3-pin и поддерживает вращение с постоянной скоростью, которая составляет 3000 об/мин. При помощи кабеля длиной 400 мм устройство присоединяется к порту питания. Вентилятор Arctic Cooling P8 [ACFAN00147A] отличается сравнительно малой шумностью, которая находится на уровне 22.5 дБ. Малый уровень шума и вибраций наряду с большим сроком безотказной работы компонента обеспечены примененным в кулере подшипником скольжения (гидродинамическим). Необходимый для монтажа корпусного вентилятора комплект крепежных винтов поставляется вместе с устройством.
Самовывоз
Доставка
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