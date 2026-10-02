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Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite

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Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite - фото 6
Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite - фото 7
Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, AM4
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
  • Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite - фото 1
  • Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite - фото 2
  • Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite - фото 3
  • Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite - фото 4
  • Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite - фото 5
  • Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite - фото 6
  • Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite - фото 7
  • Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 357998
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite
640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
1000
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, AM4
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
1000-2000 об/мин
Уровень шума
26.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х11
Вес, г.
570

Описание товара Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite

Кулер для процессора AeroCool Verkho 4 Lite - качественное и высокопроизводительное комплектующее устройство, которое необходимо при сборке стационарного компьютера любой мощности. Представленная модель поддерживает огромное количество сокетов, включая наиболее популярные и востребованные у многочисленных пользователей. Изготовленный из алюминия радиатор оснащен четырьмя тепловыми трубками, благодаря которым обеспечивается хорошая рассеиваемая мощность, равная 125 Вт. Он имеет башенную конструкцию, его основание выполнено из сочетания алюминия и меди. Кулер для процессора AeroCool Verkho 4 Lite подключается посредством разъема 4-pin. Комплектный вентилятор имеет размеры 90x90 мм и способен обеспечивать мощный воздушный поток. Скорость вращения его лопастей может располагаться в диапазоне от 1000 до 2000 об/мин. При этом максимальный уровень шума не превысит порога в 41 дБ. Благодаря мягкой синей подсветке и сам кулер, и системный блок, в который он будет установлен, будет смотреться весьма оригинально.

Отзывы о товаре Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
1000
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, AM4
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
1000-2000 об/мин
Уровень шума
26.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора AeroCool Verkho 4 Lite - качественное и высокопроизводительное комплектующее устройство, которое необходимо при сборке стационарного компьютера любой мощности. Представленная модель поддерживает огромное количество сокетов, включая наиболее популярные и востребованные у многочисленных пользователей. Изготовленный из алюминия радиатор оснащен четырьмя тепловыми трубками, благодаря которым обеспечивается хорошая рассеиваемая мощность, равная 125 Вт. Он имеет башенную конструкцию, его основание выполнено из сочетания алюминия и меди. Кулер для процессора AeroCool Verkho 4 Lite подключается посредством разъема 4-pin. Комплектный вентилятор имеет размеры 90x90 мм и способен обеспечивать мощный воздушный поток. Скорость вращения его лопастей может располагаться в диапазоне от 1000 до 2000 об/мин. При этом максимальный уровень шума не превысит порога в 41 дБ. Благодаря мягкой синей подсветке и сам кулер, и системный блок, в который он будет установлен, будет смотреться весьма оригинально.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора FORMULA Verkho 4 Lite - данный товар вы можете купить по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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