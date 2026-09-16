Кулер для процессора DK-19 PWM 95W/ PWM/ INTEL 1700/ SCREWS ID-COOLING
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738900
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
600-2200 об/мин
Уровень шума
26
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х1
Вес, г.
400
Описание товара Кулер для процессора DK-19 PWM 95W/ PWM/ INTEL 1700/ SCREWS ID-COOLING
Кулер для процессора ID-COOLING DK-19 PWM с алюминиевым основанием имеет горизонтальную конструкцию. В сочетании с комплектом крепежа и самым распространенным сокетом LGA 1700 это указывает на простоту установки. Алюминиевый радиатор в конструкции сочетается с 9-сантиметровым вентилятором, имеющим «тихий» гидродинамический подшипник. Скорость вращения его лопастей варьируется от 600 до 2200 об/мин. «Разгоняется» вентилятор автоматически в зависимости от нагрузки на процессор. Все это указывает, что ID-COOLING DK-19 PWM оптимально подходит для охлаждения игровых систем.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
600-2200 об/мин
Уровень шума
26
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора ID-COOLING DK-19 PWM с алюминиевым основанием имеет горизонтальную конструкцию. В сочетании с комплектом крепежа и самым распространенным сокетом LGA 1700 это указывает на простоту установки. Алюминиевый радиатор в конструкции сочетается с 9-сантиметровым вентилятором, имеющим «тихий» гидродинамический подшипник. Скорость вращения его лопастей варьируется от 600 до 2200 об/мин. «Разгоняется» вентилятор автоматически в зависимости от нагрузки на процессор. Все это указывает, что ID-COOLING DK-19 PWM оптимально подходит для охлаждения игровых систем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер для процессора DK-19 PWM 95W/ PWM/ INTEL 1700/ SCREWS ID-COOLING - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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