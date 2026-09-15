Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS)
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1200, LGA 1151, AM4, LGA 1150, LGA 1155, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
80
Диаметр вентилятора, мм
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625636
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
LGA 1200, LGA 1151, AM4, LGA 1150, LGA 1155, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
80
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
22
Материал радиатора
Медь, Алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х10
Вес, г.
120
Описание товара Кулер ExeGate EE90-Cu (EX286151RUS)
Система ExeGate EE90-Cu, Al+Copper, all sockets, 80W,3pin, 90мм (EX286151RUS) охлаждения для центрального процессора CPU. Предназначен для отвода тепла от центрального процессора компьютера. Данная модель отличается эффективным отводом тепла при минимальном уровне шума.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
LGA 1200, LGA 1151, AM4, LGA 1150, LGA 1155, FM2, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, LGA 1156
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
80
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
90
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
22
Материал радиатора
Медь, Алюминий
Страна производитель
Китай
Система ExeGate EE90-Cu, Al+Copper, all sockets, 80W,3pin, 90мм (EX286151RUS) охлаждения для центрального процессора CPU. Предназначен для отвода тепла от центрального процессора компьютера. Данная модель отличается эффективным отводом тепла при минимальном уровне шума.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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