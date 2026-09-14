Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
В наличии
Код товара: 738898
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
800-2500 об/мин
Уровень шума
28.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
220
Описание товара Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING
Для создания эффективной системы охлаждения процессора вашего ПК рекомендуем кулер для процессора ID-Cooling DK-01. Модель выполнена из алюминия (материал основания и радиатор), для подключения используется 4-pin разъем. Минимальный уровень шума позволит работать с комфортом (показатель максимального значения в децибелах составляет 28.8). Кулер для процессора ID-Cooling DK-01 имеет автоматическую регулировку скорости вращения, дополняется гидродинамическим подшипником. Поддерживается широкий ряд сокетов.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
800-2500 об/мин
Уровень шума
28.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Для создания эффективной системы охлаждения процессора вашего ПК рекомендуем кулер для процессора ID-Cooling DK-01. Модель выполнена из алюминия (материал основания и радиатор), для подключения используется 4-pin разъем. Минимальный уровень шума позволит работать с комфортом (показатель максимального значения в децибелах составляет 28.8). Кулер для процессора ID-Cooling DK-01 имеет автоматическую регулировку скорости вращения, дополняется гидродинамическим подшипником. Поддерживается широкий ряд сокетов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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