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Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING

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Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 1
Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 2
Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 3
Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 4
Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 5
Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 6
Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 7
Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 8
Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 9
Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 10
Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 11
Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 12
Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 1
  • Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 2
  • Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 3
  • Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 4
  • Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 5
  • Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 6
  • Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 7
  • Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 8
  • Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 9
  • Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 10
  • Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 11
  • Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 12
  • Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738898
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
800-2500 об/мин
Уровень шума
28.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
220

Описание товара Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING

Для создания эффективной системы охлаждения процессора вашего ПК рекомендуем кулер для процессора ID-Cooling DK-01. Модель выполнена из алюминия (материал основания и радиатор), для подключения используется 4-pin разъем. Минимальный уровень шума позволит работать с комфортом (показатель максимального значения в децибелах составляет 28.8). Кулер для процессора ID-Cooling DK-01 имеет автоматическую регулировку скорости вращения, дополняется гидродинамическим подшипником. Поддерживается широкий ряд сокетов.



Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
800-2500 об/мин
Уровень шума
28.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Для создания эффективной системы охлаждения процессора вашего ПК рекомендуем кулер для процессора ID-Cooling DK-01. Модель выполнена из алюминия (материал основания и радиатор), для подключения используется 4-pin разъем. Минимальный уровень шума позволит работать с комфортом (показатель максимального значения в децибелах составляет 28.8). Кулер для процессора ID-Cooling DK-01 имеет автоматическую регулировку скорости вращения, дополняется гидродинамическим подшипником. Поддерживается широкий ряд сокетов.


Теги товара: Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора DK-01 95W/PWM 775 115* 1700 ID-COOLING - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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