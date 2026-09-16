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Кулер для процессора 65W SAM4 4pin PWM 9cm fan 712-000052REV_K BLACK AMD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора 65W SAM4 4pin PWM 9cm fan 712-000052REV_K BLACK AMD

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Кулер для процессора 65W SAM4 4pin PWM 9cm fan 712-000052REV_K BLACK AMD - фото 1
Кулер для процессора 65W SAM4 4pin PWM 9cm fan 712-000052REV_K BLACK AMD - фото 2
Кулер для процессора 65W SAM4 4pin PWM 9cm fan 712-000052REV_K BLACK AMD - фото 3
Кулер для процессора 65W SAM4 4pin PWM 9cm fan 712-000052REV_K BLACK AMD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
550-2600 об/мин
Уровень шума
30
  • Кулер для процессора 65W SAM4 4pin PWM 9cm fan 712-000052REV_K BLACK AMD - фото 1
  • Кулер для процессора 65W SAM4 4pin PWM 9cm fan 712-000052REV_K BLACK AMD - фото 2
  • Кулер для процессора 65W SAM4 4pin PWM 9cm fan 712-000052REV_K BLACK AMD - фото 3
  • Кулер для процессора 65W SAM4 4pin PWM 9cm fan 712-000052REV_K BLACK AMD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739075
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD
Socket
AM4
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
550-2600 об/мин
Уровень шума
30
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х7
Вес, г.
330

Описание товара Кулер для процессора 65W SAM4 4pin PWM 9cm fan 712-000052REV_K BLACK AMD

Штатный низкопрофильный кулер AMD Wraith Stealth, предназначенный для охлаждения процессоров с тепловыделением (TDP) до 65 Вт на сокете AM4.



Теги товара: AMD, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора 65W SAM4 4pin PWM 9cm fan 712-000052REV_K BLACK AMD




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD
Socket
AM4
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
550-2600 об/мин
Уровень шума
30
Материал радиатора
алюминий
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Штатный низкопрофильный кулер AMD Wraith Stealth, предназначенный для охлаждения процессоров с тепловыделением (TDP) до 65 Вт на сокете AM4.


Теги товара: AMD, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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