Кулер PCCooler Paladin 400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
130
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726791
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
130
Скорость вращения вентилятора
800-1600 об/мин
Уровень шума
28.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х12
Вес, г.
500
Описание товара Кулер PCCooler Paladin 400
Имеющий башенную конструкцию кулер для процессора PCCooler PALADIN 400 ARGB [GI-Paladin 400 рассчитан на рассеивание мощности до 200 Вт. Величина данного показателя делает оправданным использование устройства в составе производительного компьютера, в том числе – игрового. Высокую эффективность модели помогают обеспечивать 4 тепловые трубки. Кулер оснащен компактным (а значит – довольно легким) алюминиевым радиатором.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 520 руб. 1 540 руб.380 руб. в СплитВентилятор (кулер) для ноутбука MSI GE63VR GE73VR GPU
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитВентилятор Ocypus Gamma F12 UNI WH ARGB 3 IN 1 White (Gamma-F12-...
-
В наличииЦена 1 540 руб.385 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-224-XTS 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, AM5/ S...
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитВентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 1 580 руб.395 руб. в СплитКулер для процессора 220W SE-224-XTS BLACK S1851/1700/1200/115x/...
-
В наличииЦена 1 700 руб.425 руб. в СплитВентилятор Ocypus Gamma F12 UNI BK ARGB 3 IN 1 Black (Gamma-F12-...
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-0049.PWM.1U.115x.Cu (EX286162RUS)
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-224-XTS BLACK 220W/ PWM/ LGA1700, 115*/AM4, ...
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитКулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитКулер Deepcool AG400 BK ARGB V2 (R-AG400-BKAMMN-GJD)
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитКулер DeepCool AK400 (R-AK400-BKNNMN-G-1)
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
200
Диаметр вентилятора, мм
130
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
800-1600 об/мин
Уровень шума
28.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Имеющий башенную конструкцию кулер для процессора PCCooler PALADIN 400 ARGB [GI-Paladin 400 рассчитан на рассеивание мощности до 200 Вт. Величина данного показателя делает оправданным использование устройства в составе производительного компьютера, в том числе – игрового. Высокую эффективность модели помогают обеспечивать 4 тепловые трубки. Кулер оснащен компактным (а значит – довольно легким) алюминиевым радиатором.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер PCCooler Paladin 400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер PCCooler Paladin 400