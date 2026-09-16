Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE
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Характеристики
Описание товара Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE
Вентилятор Gigabyte AORUS EZ CHAIN FAN 120 ICE представляет собой высокопроизводительный 120-мм вентилятор для компьютерных систем. Он оснащен технологией PWM, позволяющей регулировать скорость вращения в широком диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту. Максимальный уровень шума вентилятора составляет 29 дБ, что обеспечивает относительно тихую работу даже при высоких нагрузках. Модель использует 4-контактное PWM-подключение для точного контроля скорости вращения. Вентилятор разработан для эффективного охлаждения компонентов компьютера, предлагая оптимальный баланс между производительностью и акустическим комфортом.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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