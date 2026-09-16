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Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE

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Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE - фото 1
Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE - фото 2
Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE - фото 3
Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE - фото 4
Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE - фото 5
Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE - фото 6
Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
  • Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE - фото 1
  • Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE - фото 2
  • Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE - фото 3
  • Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE - фото 4
  • Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE - фото 5
  • Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE - фото 6
  • Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739076
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х3
Вес, г.
170

Описание товара Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE

Вентилятор Gigabyte AORUS EZ CHAIN FAN 120 ICE представляет собой высокопроизводительный 120-мм вентилятор для компьютерных систем. Он оснащен технологией PWM, позволяющей регулировать скорость вращения в широком диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту. Максимальный уровень шума вентилятора составляет 29 дБ, что обеспечивает относительно тихую работу даже при высоких нагрузках. Модель использует 4-контактное PWM-подключение для точного контроля скорости вращения. Вентилятор разработан для эффективного охлаждения компонентов компьютера, предлагая оптимальный баланс между производительностью и акустическим комфортом.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор GP-ECFAN1201 ICE GIGABYTE




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Gigabyte AORUS EZ CHAIN FAN 120 ICE представляет собой высокопроизводительный 120-мм вентилятор для компьютерных систем. Он оснащен технологией PWM, позволяющей регулировать скорость вращения в широком диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту. Максимальный уровень шума вентилятора составляет 29 дБ, что обеспечивает относительно тихую работу даже при высоких нагрузках. Модель использует 4-контактное PWM-подключение для точного контроля скорости вращения. Вентилятор разработан для эффективного охлаждения компонентов компьютера, предлагая оптимальный баланс между производительностью и акустическим комфортом.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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