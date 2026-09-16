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Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING

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Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING - фото 1
Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING - фото 2
Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING - фото 3
Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING - фото 4
Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING - фото 5
Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600 об/мин
  • Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING - фото 1
  • Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING - фото 2
  • Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING - фото 3
  • Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING - фото 4
  • Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING - фото 5
  • Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739085
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
основание с открытыми тепловыми трубками
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600 об/мин
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х12
Вес, кг.
1

Описание товара Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING

ID?COOLING SE?224?XTS BULK — это башенный кулер для процессора, рассчитанный на эффективное охлаждение даже достаточно горячих CPU с тепловыделением до 220 Вт. В его конструкции — четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм, которые по технологии прямого контакта (H.D.T. 3.0) плотно прилегают к крышке процессора, быстро забирая тепло и передавая его алюминиевому радиатору. Вентилятор на 120 мм с гидродинамическим подшипником работает в диапазоне 600–1500 об/мин, автоматически регулируя обороты через PWM?сигнал от материнской платы, благодаря чему уровень шума остаётся умеренным — в пределах 16–29 дБ. Кулер подключается через стандартный 4?pin разъём, питается от 12 В и потребляет около 1,8 Вт, не создавая заметной нагрузки на систему. Габариты устройства — 120?75?151 мм, вес — 650 г, а продуманная компоновка радиатора позволяет не перекрывать слоты оперативной памяти. В комплект входит термопаста, при этом подсветки нет — модель выполнена в лаконичном чёрном стиле и ориентирована прежде всего на функциональность.

Отзывы о товаре Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
основание с открытыми тепловыми трубками
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600 об/мин
Развернуть
Уровень шума
29
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
ID?COOLING SE?224?XTS BULK — это башенный кулер для процессора, рассчитанный на эффективное охлаждение даже достаточно горячих CPU с тепловыделением до 220 Вт. В его конструкции — четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм, которые по технологии прямого контакта (H.D.T. 3.0) плотно прилегают к крышке процессора, быстро забирая тепло и передавая его алюминиевому радиатору. Вентилятор на 120 мм с гидродинамическим подшипником работает в диапазоне 600–1500 об/мин, автоматически регулируя обороты через PWM?сигнал от материнской платы, благодаря чему уровень шума остаётся умеренным — в пределах 16–29 дБ. Кулер подключается через стандартный 4?pin разъём, питается от 12 В и потребляет около 1,8 Вт, не создавая заметной нагрузки на систему. Габариты устройства — 120?75?151 мм, вес — 650 г, а продуманная компоновка радиатора позволяет не перекрывать слоты оперативной памяти. В комплект входит термопаста, при этом подсветки нет — модель выполнена в лаконичном чёрном стиле и ориентирована прежде всего на функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора 220W SE-224-XTS S1851/1700/1200/115x/AM5/AM4 4pin PWM 12cm fan BULK серебро/черный ID-COOLING - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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