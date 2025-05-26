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Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE

23 Отзывы
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Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 1
Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 2
Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 3
Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 4
Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 5
Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 6
Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 7
Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 8
Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 9
Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 10
Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 11
Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 1
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 2
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 3
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 4
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 5
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 6
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 7
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 8
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 9
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 10
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 11
  • Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625727
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE
1 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
6 светодиодов подсветки, основание с открытыми тепловыми трубками
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х13
Вес, г.
750

Описание товара Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE

AG400 LED — это 120-мм однобашенный процессорный кулер созданный на основе наших предыдущих наработок в области высококачественного охлаждения, но несколько упрощённый для улучшения соотношения цена/производительность

Отзывы о товаре Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целым. Проблем никаких не было. Уже в компьютере :)
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Иван О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень тихий кулер, с качественным и толстым радиатором от фирмы Deepcool В комплекте есть фирменная термопаста, за что отдельное спасибо! По установке на am4 сокет смотрите видео на ютуб. Тут защёлок нет, всё на болтах, что облегчает снятие-установку. Рекомендую данный товар и продавца. Цена соответствует, Вы платите за качество исполнения, в первую очередь. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
crofyyy

Достоинства:


Комментарий:
помоему справляеться с тем что он должен, что еще больше ожидать?)
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Восхитительный кулер. Не всегда даже до 60 градусов нагревается amd ryzen 5 7500f. Крайне им доволен!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
В целом вроде всё новое и хорошо выглядит, но у крепления отсутствует одна ножка.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
по первым ощущениям отличный товар. Не фольга, довольно крепкий. Как покажет себя посмотрим в работе!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
\"Доработать напильником\" :) Рамка для АМ4 слишком большая и на мою X570S Aorus из-за радиатора на VRM не помещалась. Возвращать не стал, срезал болгаркой 2 мм с одного края - и все поместилось.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Максим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Еще не пробовал, жду остальных деталей, пришло вроде все целое. Дополняю: все супер!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Винер Т.

Достоинства:


Комментарий:
куллер как куллер, есть своя термопаста, насколько хороша не знаю, заказывал еще мх 4
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, свою функцию выполняет. универсальное крепление.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Пока ничего не могу сказать. Визуально добротный. Как в работе себя покажет еще не знаю
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Думал будет прохладнее процессору, чем с предыдущим (в 2 раза менее эффектинее) но нет, разница температур незначительная.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
красивенький светится. установка под интел и под amd в комплекте. паста в пакетике засохшая)
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо охлаждает мою и так холодную сборку, советую
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный башенный кулер, со своей задачей справляется, термопасту которая в комплекте не наносил, намазал недорогой coolmoon mt8
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Абрамов О.

Достоинства:


Комментарий:
пришло вовремя, в целости и сохранности. Пока не испытывал, попробую допишу.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Даниил Л.

Достоинства:


Комментарий:
райзен 5 7500ф - горячий парень. Выше 75-76 в стресс-тесте не поднимается - с этой башенкой. Ставить крайне легко на ам5 сокет. В играх - обычно около 60-70 градусов. Не абсолютно тихий. Но шум едва слышен. В комплекте есть термуха, но я использовал свою -мх4. Комплектный кулер - 93 в стресс тесте. 90 в играх. 15 градусов скинул этим кулером. Он фирменный. Китайские нонеймы стоят дороже его, а охлаждают хуже.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Под i5 12400 с хорошей пастой эта башня даже слегка избыточна, часовой тест проводился в OCCP (Extreme + AVX2 + Steady). Стоковую пасту из коробки не используйте, рекомендую thermalright tf7 или grizzly kryonaut. Обе пасты великолепны, если не нарветесь на откровенную паль. Но если нет опыта нанесения слишком густых паст, то рекомендую grizzly, наносится лопаткой на ура, очень тонко и без прогрева.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Павел А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, без нареканий, комплектная термопаста как пластилин, имейте ввиду.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Ренат К.

Достоинства:


Комментарий:
Подошел на мать под сокет АМ4. Жаль не подписаны проставки эти(пакетики), но разобрался методом тыка, в итоге все установилось очень надежно и аккуратно)
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Григорий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер за небольшую цену. У меня охлаждает ryzen 5 5600,с температурами все в порядке,я думаю и более горячие камни будет охлаждать нормально.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Заурбек К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Кулер очень красивый, приехал целым. Сам кулер устанавливать понятно и легко, главное будьте внимательный! В процессе когда вы будете надевать его может чуть-чуть погнутся радиатор. Кстати спасибо за термопасту!
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Работает без проблем. Охлаждает 7 7700



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
2000
Минимальная скорость вращения, об/мин
500
Производство
Китай
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
FRGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Развернуть
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
6 светодиодов подсветки, основание с открытыми тепловыми трубками
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
220
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
31.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
AG400 LED — это 120-мм однобашенный процессорный кулер созданный на основе наших предыдущих наработок в области высококачественного охлаждения, но несколько упрощённый для улучшения соотношения цена/производительность
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целым. Проблем никаких не было. Уже в компьютере :)
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Иван О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень тихий кулер, с качественным и толстым радиатором от фирмы Deepcool В комплекте есть фирменная термопаста, за что отдельное спасибо! По установке на am4 сокет смотрите видео на ютуб. Тут защёлок нет, всё на болтах, что облегчает снятие-установку. Рекомендую данный товар и продавца. Цена соответствует, Вы платите за качество исполнения, в первую очередь. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
crofyyy

Достоинства:


Комментарий:
помоему справляеться с тем что он должен, что еще больше ожидать?)
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Восхитительный кулер. Не всегда даже до 60 градусов нагревается amd ryzen 5 7500f. Крайне им доволен!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
В целом вроде всё новое и хорошо выглядит, но у крепления отсутствует одна ножка.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
по первым ощущениям отличный товар. Не фольга, довольно крепкий. Как покажет себя посмотрим в работе!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
\"Доработать напильником\" :) Рамка для АМ4 слишком большая и на мою X570S Aorus из-за радиатора на VRM не помещалась. Возвращать не стал, срезал болгаркой 2 мм с одного края - и все поместилось.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Максим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Еще не пробовал, жду остальных деталей, пришло вроде все целое. Дополняю: все супер!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Винер Т.

Достоинства:


Комментарий:
куллер как куллер, есть своя термопаста, насколько хороша не знаю, заказывал еще мх 4
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо, свою функцию выполняет. универсальное крепление.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Пока ничего не могу сказать. Визуально добротный. Как в работе себя покажет еще не знаю
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Думал будет прохладнее процессору, чем с предыдущим (в 2 раза менее эффектинее) но нет, разница температур незначительная.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
красивенький светится. установка под интел и под amd в комплекте. паста в пакетике засохшая)
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо охлаждает мою и так холодную сборку, советую
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный башенный кулер, со своей задачей справляется, термопасту которая в комплекте не наносил, намазал недорогой coolmoon mt8
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Абрамов О.

Достоинства:


Комментарий:
пришло вовремя, в целости и сохранности. Пока не испытывал, попробую допишу.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Даниил Л.

Достоинства:


Комментарий:
райзен 5 7500ф - горячий парень. Выше 75-76 в стресс-тесте не поднимается - с этой башенкой. Ставить крайне легко на ам5 сокет. В играх - обычно около 60-70 градусов. Не абсолютно тихий. Но шум едва слышен. В комплекте есть термуха, но я использовал свою -мх4. Комплектный кулер - 93 в стресс тесте. 90 в играх. 15 градусов скинул этим кулером. Он фирменный. Китайские нонеймы стоят дороже его, а охлаждают хуже.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Под i5 12400 с хорошей пастой эта башня даже слегка избыточна, часовой тест проводился в OCCP (Extreme + AVX2 + Steady). Стоковую пасту из коробки не используйте, рекомендую thermalright tf7 или grizzly kryonaut. Обе пасты великолепны, если не нарветесь на откровенную паль. Но если нет опыта нанесения слишком густых паст, то рекомендую grizzly, наносится лопаткой на ура, очень тонко и без прогрева.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Павел А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, без нареканий, комплектная термопаста как пластилин, имейте ввиду.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Ренат К.

Достоинства:


Комментарий:
Подошел на мать под сокет АМ4. Жаль не подписаны проставки эти(пакетики), но разобрался методом тыка, в итоге все установилось очень надежно и аккуратно)
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Григорий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кулер за небольшую цену. У меня охлаждает ryzen 5 5600,с температурами все в порядке,я думаю и более горячие камни будет охлаждать нормально.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Заурбек К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Кулер очень красивый, приехал целым. Сам кулер устанавливать понятно и легко, главное будьте внимательный! В процессе когда вы будете надевать его может чуть-чуть погнутся радиатор. Кстати спасибо за термопасту!
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Константин П.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Работает без проблем. Охлаждает 7 7700


Кулер для процессора Deepcool AG400 LED 1700 NATIVE - стоимость товара 1410 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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