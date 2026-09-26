Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS)
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Характеристики
Описание товара Кулер ExeGate Dark Magic EXX400V2-PWM.RGB (EX293667RUS)
Кулеры и системы охлаждения ExeGate представляют собой идеальное решение для обеспечения оптимальной температуры вашего процессора. Данный кулер оснащен вентилятором диаметром 120 мм, который обеспечивает эффективное и тихое рассеивание тепла, поддерживая стабильную работу вашей системы. Особенностью кулера ExeGate является наличие подсветки, которая не только улучшает внешний вид вашего ПК, но и добавляет визуальную динамику вашей системе. Это делает его отличным выбором для сборок с открытыми корпусами и тех, кто ценит стильный дизайн. Созданный специально для процессорных систем, этот кулер от ExeGate гарантирует надежность и долговечность за счет использования высококачественных материалов и передовых технологий охлаждения. Система проста в установке и совместима с большинством современных процессоров, что делает её универсальным выбором для любого пользователя, стремящегося к стабильной и производительной работе компьютера.
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